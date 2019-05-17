МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон о языке

Министерство иностранных дел Венгрии обнародовало заявление о подписании президентом Украины Петром Порошенко закона "О функционировании украинского языка как государственного".

Об этом пишет Радио Свобода.

Венгерские дипломаты назвали закон таким, который "соответствует духу Петра Порошенко", и выразили надежду, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться "проблемные вопросы" касательно венгерского нацменьшинства в Украине.

"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружеских отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт для этого", - говорится в заявлении.

В заявлении венгерского внешнеполитического ведомства повторили ранее озвученные тезисы о том, что языковой закон "ущемляет права национальных меньшинств, так как отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП"Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним: