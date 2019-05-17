Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон о языке

Пятница, 17 мая 2019, 02:33

Министерство иностранных дел Венгрии обнародовало заявление о подписании президентом Украины Петром Порошенко закона "О функционировании украинского языка как государственного".

Об этом пишет Радио Свобода.

Венгерские дипломаты назвали закон таким, который "соответствует духу Петра Порошенко", и выразили надежду, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться "проблемные вопросы" касательно венгерского нацменьшинства в Украине.

"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружеских отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт для этого", - говорится в заявлении.

В заявлении венгерского внешнеполитического ведомства повторили ранее озвученные тезисы о том, что языковой закон "ущемляет права национальных меньшинств, так как отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП"Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним:

  • Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. А 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.
  • Накануне Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • За это решение проголосовали 278 парламентариев.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.

Темы: языкзаконодательствоВенгрияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
язык
Пассажиры "УЗ" возмущены русским языком на международных билетах. Омбудсмен отреагировал
"Я хотела понимать обращение Зеленского": истории иностранцев, которые учат украинский
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: