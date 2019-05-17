МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон о языке

318 просмотров
Пятница, 17 мая 2019, 02:33

Министерство иностранных дел Венгрии обнародовало заявление о подписании президентом Украины Петром Порошенко закона "О функционировании украинского языка как государственного".

Об этом пишет Радио Свобода.

Венгерские дипломаты назвали закон таким, который "соответствует духу Петра Порошенко", и выразили надежду, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться "проблемные вопросы" касательно венгерского нацменьшинства в Украине.

"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружеских отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт для этого", - говорится в заявлении.

В заявлении венгерского внешнеполитического ведомства повторили ранее озвученные тезисы о том, что языковой закон "ущемляет права национальных меньшинств, так как отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП"Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним:

  • Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. А 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.
  • Накануне Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • За это решение проголосовали 278 парламентариев.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: язык законодательство Венгрия Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины" 16 мая 2019, 10:18
Порошенко подписал закон о языке 15 мая 2019, 15:41
Рада разблокировала закон о языке, его подписал Парубий 14 мая 2019, 13:22
Все новости
Главные новости
Советник Зеленского о возможном роспуске Рады: на нарушение закона никто идти не будет
США расширили санкционный список россиян
Коломойский прилетел в Киев - "Схемы"
Рада отложила введение штрафов за евробляхи до Дня независимости
Все новости
Фото

Как политики свои вышиванки выгуливали

еда

7 причин, почему стоит есть яйца на завтрак

Образование

Почему детсад лучше воспитания дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів