МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон о языке
Министерство иностранных дел Венгрии обнародовало заявление о подписании президентом Украины Петром Порошенко закона "О функционировании украинского языка как государственного".
Об этом пишет Радио Свобода.
Венгерские дипломаты назвали закон таким, который "соответствует духу Петра Порошенко", и выразили надежду, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться "проблемные вопросы" касательно венгерского нацменьшинства в Украине.
"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружеских отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт для этого", - говорится в заявлении.
В заявлении венгерского внешнеполитического ведомства повторили ранее озвученные тезисы о том, что языковой закон "ущемляет права национальных меньшинств, так как отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".
Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП"Mova is... Закон о языке в цифрах".
Напомним:
- Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. А 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.
- Накануне Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
- 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
- За это решение проголосовали 278 парламентариев.
- Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
- В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
- В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
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