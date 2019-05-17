"Народний фронт" вирішив вийти з коаліції. Щоб завадити розпуску Ради
Фракція "Народного фронту" оголосить про вихід із коаліції у Верховній Раді.
За даними "Української правди", про це у п‘ятницю має заявити голова фракції Максим Бурбак.
За даними УП, зранку у п‘ятницю НФ провів засідання фракції за участі Арсенія Яценюка, де депутати одноголосно підтримали цю ініціативу.
"Зараз Бурбак все скаже, ви все зрозумієте. Проти нікого не було - виходимо з полегшенням", – зазначило джерело у фракції "Народного фронту".
Зазначимо: якщо "Народний фронт" виходить із коаліції, то голова Верховної Ради Андрій Парубій повинен оголосити про запуск 30 днів для створення нової коаліції.
Тобто новий президент впродовж 30 днів не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триває 30 днів для створення нової коаліції.
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Нагадаємо:
- Команда новообраного президента Володимира Зеленського планує ініціювати розпуск Верховної Ради для дострокових виборів парламенту на підстав відсутності коаліції.
- Конституція України забороняє розпускати Верховну Раду в останні 6 місяців її повноважень. Якщо рахувати від дати набуття повноважень парламенту 8 скликання, 27 листопада 2014 року, то останній термін для розпуску ВР – 27 травня.
- Володимир Зеленський вступить в обов’язки президента 20 травня.
- За даними соціологів, "Народний фронт" може не пройти у Верховну Раду наступного скликання: опитування, проведене з 30 квітня до 10 травня, показало підтримку цієї партії в 0,7%.
- За даними Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг" до парламенту зараз пройшли б 4 політсили.