"Народний фронт" вирішив вийти з коаліції. Щоб завадити розпуску Ради

Фракція "Народного фронту" оголосить про вихід із коаліції у Верховній Раді.

За даними "Української правди", про це у п‘ятницю має заявити голова фракції Максим Бурбак.

За даними УП, зранку у п‘ятницю НФ провів засідання фракції за участі Арсенія Яценюка, де депутати одноголосно підтримали цю ініціативу.

"Зараз Бурбак все скаже, ви все зрозумієте. Проти нікого не було - виходимо з полегшенням", – зазначило джерело у фракції "Народного фронту".

Зазначимо: якщо "Народний фронт" виходить із коаліції, то голова Верховної Ради Андрій Парубій повинен оголосити про запуск 30 днів для створення нової коаліції.

Тобто новий президент впродовж 30 днів не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триває 30 днів для створення нової коаліції.

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