"Народный фронт" решил выйти из коалиции. Чтобы помешать роспуску Рады

Фракция "Народного фронта" объявит о выходе из коалиции в Верховной Раде.

По данным "Украинской правды", об этом в пятницу должен заявить глава фракции Максим Бурбак.

По данным УП, утром в пятницу НФ провел заседание фракции с участием Арсения Яценюка, где депутаты единогласно поддержали эту инициативу.

"Сейчас Бурбак все скажет, вы все поймете. Против никого не было – выходим с облегчением", – отметил источник во фракции "Народного фронта".

Отметим: если "Народный фронт" выходит из коалиции, то глава Верховной Рады Андрей Парубий должен объявить о запуске 30 дней для создания новой коалиции.

То есть новый президент в течение 30 дней не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что длится 30 дней для создания новой коалиции.

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Напомним: