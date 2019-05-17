"Народный фронт" решил выйти из коалиции. Чтобы помешать роспуску Рады

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Пятница, 17 мая 2019, 09:58

Фракция "Народного фронта" объявит о выходе из коалиции в Верховной Раде.

По данным "Украинской правды", об этом в пятницу должен заявить глава фракции Максим Бурбак.

По данным УП, утром в пятницу НФ провел заседание фракции с участием Арсения Яценюка, где депутаты единогласно поддержали эту инициативу.

"Сейчас Бурбак все скажет, вы все поймете. Против никого не было – выходим с облегчением", – отметил источник во фракции "Народного фронта".

Отметим: если "Народный фронт" выходит из коалиции, то глава Верховной Рады Андрей Парубий должен объявить о запуске 30 дней для создания новой коалиции.

То есть новый президент в течение 30 дней не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что длится 30 дней для создания новой коалиции.

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Напомним:

  • Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского планирует инициировать роспуск Верховной Рады для досрочных выборов парламента на оснований отсутствии коалиции.
  • Конституция Украины запрещает распускать Верховную Раду в последние 6 месяцев его полномочий. Если считать от даты обретения полномочий парламента 8 созыва, 27 ноября 2014 года, то последний срок для роспуска ВР – 27 мая.
  • Владимир Зеленский вступит в обязанности президента 20 мая.
  • По данным социологов, "Народный фронт" может не пройти в Верховную Раду следующего созыва: опрос, проведенный с 30 апреля по 10 мая, показал поддержку этой партии в 0,7%.
  • По данным Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группы "Рейтинг" в парламент сейчас прошли бы 4 политсилы.

Роман Кравец, УП, дополнено

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Темы: коалиция Верховная Рада


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