Клімкін: Закон про мову виглядає стандартно на тлі законів інших держав
Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що прийнятий нещодавно закон про мову "виглядає цілком стандартно" на тлі аналогічних законів демократичних держав.
Про це він написав у суботу в Facebook, коментуючи звернення Росії до Радбезу ООН через ухвалення Україною закону про мову.
"Слід розуміти (і тут я хочу привернути увагу передусім зарубіжних політиків та аналітиків), що з точки зору міжнародної практики не відбулося абсолютно нічого екстраординарного. Українська мова не отримала жодних особливих прав і привілеїв, які б могли викликати бодай найменші підозри щодо недемократичності чи шовінізму", - наголосив Клімкін.
За його словами, ухвалення цього закону вже давно вимагала українська Конституція.
"Такі закони давно існують у багатьох демократичних державах і наш на їхньому тлі виглядає цілком стандартно, адже він забезпечує українській мові такі ж права та можливості, які має державна мова в будь-якій цивілізований і благополучній країні. І не більше!", - підкреслив міністр.
Він наголосив, що відродження української мови для України – "це перш за все питання національної безпеки і нашого виживання як народу й держави".
Клімкін додав, що в Україні немає жодних проблем із російською мовою.
"В нас проблеми з тими у Росії, хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації", - зазначив він.
Нагадаємо:
- 17 травня російська делегація звернулася до голови Ради Безпеки ООН і просить скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.
- 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
- 14 травня Верховна Рада розблокувала закон про мову, а спікер Ради Андрій Парубій підписав його.
- 15 травня закон підписав президент Петро Порошенко.
- 16 травня закон про мову опублікували у газеті "Голос України".