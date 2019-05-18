Клімкін: Закон про мову виглядає стандартно на тлі законів інших держав

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Субота, 18 травня 2019, 17:15

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що прийнятий нещодавно закон про мову "виглядає цілком стандартно" на тлі аналогічних законів демократичних держав.

Про це він написав у суботу в Facebook, коментуючи звернення Росії до Радбезу ООН через ухвалення Україною закону про мову.

"Слід розуміти (і тут я хочу привернути увагу передусім зарубіжних політиків та аналітиків), що з точки зору міжнародної практики не відбулося абсолютно нічого екстраординарного. Українська мова не отримала жодних особливих прав і привілеїв, які б могли викликати бодай найменші підозри щодо недемократичності чи шовінізму", - наголосив Клімкін.

За його словами, ухвалення цього закону вже давно вимагала українська Конституція.

"Такі закони давно існують у багатьох демократичних державах і наш на їхньому тлі виглядає цілком стандартно, адже він забезпечує українській мові такі ж права та можливості, які має державна мова в будь-якій цивілізований і благополучній країні. І не більше!", - підкреслив міністр.

Він наголосив, що відродження української мови для України – "це перш за все питання національної безпеки і нашого виживання як народу й держави".

Клімкін додав, що в Україні немає жодних проблем із російською мовою.

"В нас проблеми з тими у Росії, хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації", - зазначив він.

Нагадаємо:

  • 17 травня російська делегація звернулася до голови Ради Безпеки ООН і просить скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.
  • 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
  • 14 травня Верховна Рада розблокувала закон про мову, а спікер Ради Андрій Парубій підписав його.
  • 15 травня закон підписав президент Петро Порошенко.
  • 16 травня закон про мову опублікували у газеті "Голос України".

Українська правда

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Теми: Клімкін мова


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