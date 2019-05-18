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Климкин: Закон о языке выглядит стандартно на фоне законов других государств

Суббота, 18 мая 2019, 17:15
Климкин: Закон о языке выглядит стандартно на фоне законов других государств

Министр иностранных дел Павел Климкин отмечает, что принятый недавно закон о языке "выглядит вполне стандартно" на фоне аналогичных законов демократических государств.

Об этом он написал в субботу в Facebook, комментируя обращение России в Совбез ООН в связи с принятием Украиной закона о языке.

"Следует понимать (и здесь я хочу привлечь внимание прежде всего зарубежных политиков и аналитиков), что с точки зрения международной практики не произошло абсолютно ничего экстраординарного. Украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма", - подчеркнул Климкин.

По его словам, принятия этого закона уже давно требовала украинская Конституция.

"Такие законы давно существуют во многих демократических государствах и наш на их фоне выглядит вполне стандартно, ведь он обеспечивает украинском языке такие же права и возможности, которые имеет государственный язык в любой цивилизованной и благополучной стране. И не более!", - подчеркнул министр.

Он отметил, что возрождение украинского языка для Украины - "это, прежде всего, вопрос национальной безопасности и нашего выживания как народа и государства".

Климкин добавил, что в Украине нет никаких проблем с русским языком.

"У нас проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимой соборной Украины и украинской политической нации", - отметил он.

Напомним:

  • 17 мая российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.
  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • 14 мая Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
  • 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.
  • 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".

Украинская правда
Темы: Климкинязык
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