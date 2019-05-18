Порошенко уволил скандального замглавы СБУ Демчину

Президент Петр Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя главы СБУ.

Соответствующий указ от 18 мая обнародован на сайте президента.

"Освободить Демчину Павла Владимировича от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

О причинах увольнения не сообщается.

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Напомним: