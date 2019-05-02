Суд підтвердив 5 позовів Коломойського до НБУ та "Приватбанку"

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Четвер, 2 травня 2019, 19:58

Господарський суд Києва підтвердив інформацію про те, що український олігарх Ігор Коломойський подав п’ять нових позовів до Національного банку і "Приватбанку".

Про це йдеться у відповіді суду на запит Радіо Свобода.

Відзначається, що Коломойський оскаржує п'ять кредитних договорів і свою поруку за ними.

Підготовчі засідання у справах призначені на 10 травня, 16 травня, 22 травня (два засідання) і 23 травня.

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Нагадуємо:

  • До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.
  • У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.
  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
  • Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • 19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.
  • Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.
  • 20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

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