Суд підтвердив 5 позовів Коломойського до НБУ та "Приватбанку"
Господарський суд Києва підтвердив інформацію про те, що український олігарх Ігор Коломойський подав п’ять нових позовів до Національного банку і "Приватбанку".
Про це йдеться у відповіді суду на запит Радіо Свобода.
Відзначається, що Коломойський оскаржує п'ять кредитних договорів і свою поруку за ними.
Підготовчі засідання у справах призначені на 10 травня, 16 травня, 22 травня (два засідання) і 23 травня.
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Нагадуємо:
- До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.
- У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.
- 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
- Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
- 19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.
- Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.
- 20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.
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