Суд підтвердив 5 позовів Коломойського до НБУ та "Приватбанку"

Господарський суд Києва підтвердив інформацію про те, що український олігарх Ігор Коломойський подав п’ять нових позовів до Національного банку і "Приватбанку".

Про це йдеться у відповіді суду на запит Радіо Свобода.

Відзначається, що Коломойський оскаржує п'ять кредитних договорів і свою поруку за ними.

Підготовчі засідання у справах призначені на 10 травня, 16 травня, 22 травня (два засідання) і 23 травня.

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