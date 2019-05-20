Радбез ООН збереться на засідання через український мовний закон на вимогу РФ

За ініціативою Російської Федерації Ради Безпеки ООН увечері 20 травня збереться на засідання, присвячене українському закону про мову.

Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у Facebook.

За його словами, засідання відбудеться о 22:00 за київським часом.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко написав у Twitter, що навряд чи Радбез ООН обговорював коли-небудь закон про мову будь-якої країни.

"У тому числі й російський закон про мову, у якому немає жодного місця для мови 8 мільйонів українців Росії. Думаю, сьогодні в ООН зрозуміють, що для Кремля знищення нашої мови є запорукою знищення України", - прокоментував Кириленко.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

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