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Радбез ООН збереться на засідання через український мовний закон на вимогу РФ

Понеділок, 20 травня 2019, 09:00

За ініціативою Російської Федерації Ради Безпеки ООН увечері 20 травня збереться на засідання, присвячене українському закону про мову.

Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у Facebook.

За його словами, засідання відбудеться о 22:00 за київським часом.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко написав у Twitter, що навряд чи Радбез ООН обговорював коли-небудь закон про мову будь-якої країни.

"У тому числі й російський закон про мову, у якому немає жодного місця для мови 8 мільйонів українців Росії. Думаю, сьогодні в ООН зрозуміють, що для Кремля знищення нашої мови є запорукою знищення України", - прокоментував Кириленко.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

Нагадаємо:

  • Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і просить скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.
  • 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
  • За це рішення проголосували 278 парламентарів.
  • Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
  • У першому читанні законопроект №5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
  • У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок.
  • 14 травня Верховна Рада розблокувала закон про мову, а спікер Ради Андрій Парубій підписав його.
  • 15 травня закон підписав президент Петро Порошенко.
  • 16 травня закон про мову опублікували у газеті "Голос України".

Українська правда
Теми: РосіяООНУкраїнамова
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