Радбез ООН збереться на засідання через український мовний закон на вимогу РФ
За ініціативою Російської Федерації Ради Безпеки ООН увечері 20 травня збереться на засідання, присвячене українському закону про мову.
Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у Facebook.
За його словами, засідання відбудеться о 22:00 за київським часом.
У свою чергу віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко написав у Twitter, що навряд чи Радбез ООН обговорював коли-небудь закон про мову будь-якої країни.
"У тому числі й російський закон про мову, у якому немає жодного місця для мови 8 мільйонів українців Росії. Думаю, сьогодні в ООН зрозуміють, що для Кремля знищення нашої мови є запорукою знищення України", - прокоментував Кириленко.
Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".
Нагадаємо:
- Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і просить скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.
- 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
- За це рішення проголосували 278 парламентарів.
- Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
- У першому читанні законопроект №5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
- У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок.
- 14 травня Верховна Рада розблокувала закон про мову, а спікер Ради Андрій Парубій підписав його.
- 15 травня закон підписав президент Петро Порошенко.
- 16 травня закон про мову опублікували у газеті "Голос України".
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