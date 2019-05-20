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Совбез ООН соберется на заседание из-за украинского закона о языке по требованию РФ

Понедельник, 20 мая 2019, 09:00

По инициативе Российской Федерации Совет Безопасности ООН вечером 20 мая соберется на заседание, посвященное украинскому закону о языке.

Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

По его словам, заседание состоится в 22:00 по киевскому времени.

В свою очередь вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко написал в Twitter, что вряд ли Совбез ООН обсуждал когда-нибудь закон о языке любой страны.

"В том числе и российский закон о языке, в котором нет ни одного места для языка 8 млн украинцев России. Думаю, сегодня в ООН поймут, что для Кремля уничтожение нашего языка является залогом уничтожения Украины", - прокомментировал Кириленко.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним:

  • Ранее российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.
  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • За это решение проголосовали 278 парламентариев.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
  • 14 мая Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
  • 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.
  • 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".

Украинская правда
Темы: РосcияООНУкраинаязык
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