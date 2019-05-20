Совбез ООН соберется на заседание из-за украинского закона о языке по требованию РФ

649 просмотров
Понедельник, 20 мая 2019, 09:00

По инициативе Российской Федерации Совет Безопасности ООН вечером 20 мая соберется на заседание, посвященное украинскому закону о языке.

Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

По его словам, заседание состоится в 22:00 по киевскому времени.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним:

  • Ранее российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.
  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • За это решение проголосовали 278 парламентариев.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
  • 14 мая Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
  • 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.
  • 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия ООН Украина язык


powered by lun.ua
Материалы по теме
К военнопленным украинским морякам не пускают адвокатов – Полозов 19 мая 2019, 21:08
Эрдоган заявил, что Турция будет совместно с РФ разрабатывать систему обороны С-500 19 мая 2019, 04:53
Внутренняя депортация 18 мая 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
В Харькове произошли столкновения на митинге против возвращения проспекта Жукова
Порошенко уволил Турчинова
Марчук прекратил деятельность в Минском процессе
С экс-нардепа Лозинского, убившего человека, сняли судимость
Все новости
Лайфхаки

10 советов, которые помогут сделать подработку эффективнее

исследование

Болеет кот – проверьте собственные нервы

10 невероятных средиземноморских островов, о которых вы не слышали

Поиск по сайту
Архив
Весь архів