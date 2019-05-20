Совбез ООН соберется на заседание из-за украинского закона о языке по требованию РФ

По инициативе Российской Федерации Совет Безопасности ООН вечером 20 мая соберется на заседание, посвященное украинскому закону о языке.

Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

По его словам, заседание состоится в 22:00 по киевскому времени.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним: