Совбез ООН соберется на заседание из-за украинского закона о языке по требованию РФ
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Понедельник, 20 мая 2019, 09:00
По инициативе Российской Федерации Совет Безопасности ООН вечером 20 мая соберется на заседание, посвященное украинскому закону о языке.
Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.
По его словам, заседание состоится в 22:00 по киевскому времени.
Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".
Напомним:
- Ранее российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.
- 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
- За это решение проголосовали 278 парламентариев.
- Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
- В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
- В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
- 14 мая Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
- 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.
- 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".
Украинская правда
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