Совбез ООН соберется на заседание из-за украинского закона о языке по требованию РФ

По инициативе Российской Федерации Совет Безопасности ООН вечером 20 мая соберется на заседание, посвященное украинскому закону о языке.

Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

По его словам, заседание состоится в 22:00 по киевскому времени.

В свою очередь вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко написал в Twitter, что вряд ли Совбез ООН обсуждал когда-нибудь закон о языке любой страны.

"В том числе и российский закон о языке, в котором нет ни одного места для языка 8 млн украинцев России. Думаю, сегодня в ООН поймут, что для Кремля уничтожение нашего языка является залогом уничтожения Украины", - прокомментировал Кириленко.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним: