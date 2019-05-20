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Зеленський на хвилі популярності хоче зайти в Раду – НФ

Понеділок, 20 травня 2019, 17:16

Партія "Народний фронт" заявляє, що заява президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту не має нічого спільного з Конституцією.

Про це йдеться у заяві партії на офіційному сайті.

"Заява президента Зеленського про розпуск парламенту є винятково політичним рішенням і не має нічого спільного ні з правом, ні з Конституцією. Безсумнівно ми підемо боротися разом із нашими прихильниками за наш курс і майбутнє України на цих сумнівних дострокових парламентських виборах", - заявляють в НФ.

"В інавгураційній промові не було нічого про порядок денний змін у країні, а лише про те, як на хвилі тимчасової популярності зайти до Верховної Ради. Цим і зумовлене рішення президента про дочасні вибори", - сказано у заяві.

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Нагадаємо:

  • Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що вона повністю підтримує рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, але діючий парламент має прийняти низку невідкладних рішень і піти красиво.
  • Партія Блок Петра Порошенка "Солідарність" заявляє, що готова до проведення парламентських виборів, проте розпуск Верховної Ради повинен відбуватися згідно з Конституцією.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийНародний фронт
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