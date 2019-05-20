Зеленський на хвилі популярності хоче зайти в Раду – НФ

Партія "Народний фронт" заявляє, що заява президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту не має нічого спільного з Конституцією.

Про це йдеться у заяві партії на офіційному сайті.

"Заява президента Зеленського про розпуск парламенту є винятково політичним рішенням і не має нічого спільного ні з правом, ні з Конституцією. Безсумнівно ми підемо боротися разом із нашими прихильниками за наш курс і майбутнє України на цих сумнівних дострокових парламентських виборах", - заявляють в НФ.

"В інавгураційній промові не було нічого про порядок денний змін у країні, а лише про те, як на хвилі тимчасової популярності зайти до Верховної Ради. Цим і зумовлене рішення президента про дочасні вибори", - сказано у заяві.

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