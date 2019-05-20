Зеленский на волне популярности хочет зайти в Раду – НФ

Партия "Народный фронт" заявляет, что заявление президента Владимира Зеленского о роспуске парламента не имеет ничего общего с Конституцией.

Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.

"Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией. Несомненно мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками нашего курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", - заявляют в НФ.

"В инаугурационной речи не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду. Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", - сказано в заявлении.

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Напомним: