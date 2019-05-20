Зеленский на волне популярности хочет зайти в Раду – НФ

6569 просмотров
Понедельник, 20 мая 2019, 17:16

Партия "Народный фронт" заявляет, что заявление президента Владимира Зеленского о роспуске парламента не имеет ничего общего с Конституцией.

Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.

"Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией. Несомненно мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками нашего курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", - заявляют в НФ.

"В инаугурационной речи не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду. Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", - сказано в заявлении.

Читайте также: Каждый из нас - президент. Главные тезисы инаугурационной речи Зеленского

Напомним:

  • Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что она полностью поддерживает решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, но действующий парламент должен принять ряд неотложных решений и уйти красиво.
  • Партия Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляет, что готова к проведению парламентских выборов, однако роспуск Верховной Рады должен происходить согласно Конституции.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Народный фронт


powered by lun.ua
Материалы по теме
В ЕС назвали условия, при которых готовы поддержать роспуск Рады 20 мая 2019, 17:13
ЗЕнаугурационные заметки 20 мая 2019, 16:30
Тимошенко: Этот парламент должен уйти красиво 20 мая 2019, 16:28
Все новости
Главные новости
ГРОЙСМАН ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ
Гриценко о роспуске Рады: Ждем указа с датой голосования
В партии Вакарчука отреагировали на роспуск Рады
Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости, залог 20 млн
Все новости
Опыт

Как это – быть офисным папой

история

Интересные факты из жизни Ивана Мазепы

здоровье

6 советов, которые помогут сохранить зрение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів