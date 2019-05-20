Зеленский на волне популярности хочет зайти в Раду – НФ
Партия "Народный фронт" заявляет, что заявление президента Владимира Зеленского о роспуске парламента не имеет ничего общего с Конституцией.
Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.
"Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией. Несомненно мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками нашего курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", - заявляют в НФ.
"В инаугурационной речи не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду. Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", - сказано в заявлении.
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Напомним:
- Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что она полностью поддерживает решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, но действующий парламент должен принять ряд неотложных решений и уйти красиво.
- Партия Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляет, что готова к проведению парламентских выборов, однако роспуск Верховной Рады должен происходить согласно Конституции.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
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