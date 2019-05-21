Вакарчук розказав про позицію партії "Голос" стосовно Зеленського

Новостворена партія "Голос", яку очолює Святослав Вакарчук, має на меті зробити так, щоб новий президент був підзвітний виборцям.

Про це Вакарчук заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Він повідомив, що партія "Голос" ставить на перше місце "нову якість політики".

Вакарчук пояснив, що "стара політика" належала олігархам, коли кілька людей із доступом до ресурсів визначали напрямок руху усієї країни.

"Стара політика це сліпа віра в нового президента. Розумієте, в 2004 році ми це проходили. Пам’ятаєте добре, всі чекали і сподівалися. Що було – знаєте", - нагадав Вакарчук.

Він додав, що подібна ситуація була і в 2014 році після Майдану.

"Я думаю, що ми заплатили після цього дуже високу ціну, щоб більше не експериментувати. Тому нова політика це не сліпа віра в президента, а це зробити так, щоб новий президент був підзвітний людям, виборцям", - розказав лідер партії "Голос".

"Ми в цьому сенсі готові насправді його у всіх його позитивних реформах абсолютно підтримувати. Більше того – підштовхувати і пропонувати ще більш радикальні реформи. Але, якщо раптом він буде зраджувати інтереси своїх виборців, то ми змусимо його відповідати перед виборцями", - заявив він.

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