Вакарчук рассказал о позиции партии "Голос" касательно Зеленского
Новосозданная партия "Голос", которую возглавляет Святослав Вакарчук, имеет целью сделать так, чтобы новый президент был подотчетен избирателям.
Об этом Вакарчук заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.
Он сообщил, что партия "Голос" ставит на первое место "новое качество политики".
Вакарчук объяснил, что "старая политика" принадлежала олигархам, когда несколько людей с доступом к ресурсам определяли направление движения всей страны.
"Старая политика это слепая вера в нового президента. Понимаете, в 2004 году мы это проходили. Помните хорошо, все ждали и надеялись. Что было - знаете", - напомнил Вакарчук.
Он добавил, что подобная ситуация была и в 2014 году после Майдана.
"Я думаю, что мы заплатили после этого очень высокую цену, чтобы больше не экспериментировать. Поэтому новая политика это не слепая вера в президента, а это сделать так, чтобы новый президент был подотчетен людям, избирателям", - рассказал лидер партии "Голос".
"Мы в этом смысле готовы на самом деле его во всех его положительных реформах абсолютно поддерживать. Более того - подталкивать и предлагать еще более радикальные реформы. Но если вдруг он будет изменять интересам своих избирателей, то мы заставим его отвечать перед избирателями", - заявил он.
Напомним:
- 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
- Вакарчука заявил, что партия "Голос" пойдет на парламентские выборы, когда бы они не были.
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