Вакарчук рассказал о позиции партии "Голос" касательно Зеленского

Новосозданная партия "Голос", которую возглавляет Святослав Вакарчук, имеет целью сделать так, чтобы новый президент был подотчетен избирателям.

Об этом Вакарчук заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он сообщил, что партия "Голос" ставит на первое место "новое качество политики".

Вакарчук объяснил, что "старая политика" принадлежала олигархам, когда несколько людей с доступом к ресурсам определяли направление движения всей страны.

"Старая политика это слепая вера в нового президента. Понимаете, в 2004 году мы это проходили. Помните хорошо, все ждали и надеялись. Что было - знаете", - напомнил Вакарчук.

Он добавил, что подобная ситуация была и в 2014 году после Майдана.

"Я думаю, что мы заплатили после этого очень высокую цену, чтобы больше не экспериментировать. Поэтому новая политика это не слепая вера в президента, а это сделать так, чтобы новый президент был подотчетен людям, избирателям", - рассказал лидер партии "Голос".

"Мы в этом смысле готовы на самом деле его во всех его положительных реформах абсолютно поддерживать. Более того - подталкивать и предлагать еще более радикальные реформы. Но если вдруг он будет изменять интересам своих избирателей, то мы заставим его отвечать перед избирателями", - заявил он.

Напомним: