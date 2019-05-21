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Вакарчук рассказал о позиции партии "Голос" касательно Зеленского

Вторник, 21 мая 2019, 02:37
Вакарчук рассказал о позиции партии Голос касательно Зеленского

Новосозданная партия "Голос", которую возглавляет Святослав Вакарчук, имеет целью сделать так, чтобы новый президент был подотчетен избирателям.

Об этом Вакарчук заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он сообщил, что партия "Голос" ставит на первое место "новое качество политики".

Вакарчук объяснил, что "старая политика" принадлежала олигархам, когда несколько людей с доступом к ресурсам определяли направление движения всей страны.

"Старая политика это слепая вера в нового президента. Понимаете, в 2004 году мы это проходили. Помните хорошо, все ждали и надеялись. Что было - знаете", - напомнил Вакарчук.

Он добавил, что подобная ситуация была и в 2014 году после Майдана.

"Я думаю, что мы заплатили после этого очень высокую цену, чтобы больше не экспериментировать. Поэтому новая политика это не слепая вера в президента, а это сделать так, чтобы новый президент был подотчетен людям, избирателям", - рассказал лидер партии "Голос".

"Мы в этом смысле готовы на самом деле его во всех его положительных реформах абсолютно поддерживать. Более того - подталкивать и предлагать еще более радикальные реформы. Но, если вдруг он будет изменять интересам своих избирателей, то мы заставим его отвечать перед избирателями", - заявил он.

Напомним:

  • 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
  • Вакарчука заявил, что партия "Голос" пойдет на парламентские выборы, когда бы они не были.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВакарчукГолосЗеленскийВерховная Рада
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