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Заступниця Гройсмана готова очолити Кабмін у перехідний період

Вівторок, 21 травня 2019, 14:05

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе готова очолити уряд в перехідний період.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки я знаю з законодавства, в такому випадку це рішення президента, повинен бути указ щодо того, хто буде виконувати обов'язки прем'єра, якщо буде проголосована відставка уряду. Відмовлятися від відповідальності я не звикла", - сказала Климпуш-Цинцадзе, відповідаючи на питання, чи готова вона очолити уряд в перехідний період.

Вона також зазначила, що їй вже надійшли пропозиції щодо участі в парламентських виборах, але говорити, від яких саме політсил, поки не готова.

Климпуш-Цинцадзе додала, що має намір робити все, щоб нова урядова команда продовжувала всі колишні починання в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

На питання, чи погодиться вона на посаду в новому уряді на діючій позиції або в якомусь іншому статусі, наприклад, міністра оборони, віце-прем'єр відповіла, що "нехай спочатку запропонують".

Раніше Климпуш-Цинцадзе заявила, що має намір брати участь в парламентських виборах.

Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
  • Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку.
  • Згідно із законом про Кабінет міністрів, прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку.
  • Верховна Рада розглядає питання про відставку прем’єр-міністра не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.
  • Прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабміну.
  • Раніше Гройсман заявив, що братиме участь у парламентських виборах, що відбудуться восени 2019 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрів
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