Заместитель Гройсмана готова возглавить Кабмин в переходный период
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе готова возглавить правительство в переходный период.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Насколько я знаю из законодательства, в таком случае это решение президента, должен быть указ относительно того, кто будет исполнять обязанности премьера, если будет проголосована отставка правительства. Отказываться от ответственности я не привыкла", - сказала Климпуш-Цинцадзе, отвечая на вопрос, готова ли она возглавить правительство в переходный период.
Она также отметила, что ей уже поступили предложения относительно участия в парламентских выборах, но говорить, от каких именно политсил, пока не готова.
Климпуш-Цинцадзе добавила, что намерена делать все, чтобы новая правительственная команда продолжала все прежние начинания в сфере европейской и евроатлантической интеграции.
На вопрос, согласится ли она на должность в новом правительстве на действующей позиции либо в каком-то другом статусе, например, министра обороны, вице-премьер ответила, что "пусть сначала предложат".
Ранее Климпуш-Цинцадзе заявила, что намерена участвовать в парламентских выборах.
Напомним:
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
- Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.
- Согласно закону о Кабинете министров, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке.
- Верховная Рада рассматривает вопрос об отставке премьер-министра не позднее, чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если она поступила во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.
- Принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина.
- Ранее Гройсман заявил,что будет участвовать в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года.