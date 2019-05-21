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Заместитель Гройсмана готова возглавить Кабмин в переходный период

Вторник, 21 мая 2019, 14:05

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе готова возглавить правительство в переходный период.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Насколько я знаю из законодательства, в таком случае это решение президента, должен быть указ относительно того, кто будет исполнять обязанности премьера, если будет проголосована отставка правительства. Отказываться от ответственности я не привыкла", - сказала Климпуш-Цинцадзе, отвечая на вопрос, готова ли она возглавить правительство в переходный период.

Она также отметила, что ей уже поступили предложения относительно участия в парламентских выборах, но говорить, от каких именно политсил, пока не готова.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что намерена делать все, чтобы новая правительственная команда продолжала все прежние начинания в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

На вопрос, согласится ли она на должность в новом правительстве на действующей позиции либо в каком-то другом статусе, например, министра обороны, вице-премьер ответила, что "пусть сначала предложат".

Ранее Климпуш-Цинцадзе заявила, что намерена участвовать в парламентских выборах.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
  • Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.
  • Согласно закону о Кабинете министров, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке.
  • Верховная Рада рассматривает вопрос об отставке премьер-министра не позднее, чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если она поступила во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.
  • Принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина.
  • Ранее Гройсман заявил,что будет участвовать в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года.

Темы: Кабинет министров
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