Заместитель Гройсмана готова возглавить Кабмин в переходный период

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе готова возглавить правительство в переходный период.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"Насколько я знаю из законодательства, в таком случае это решение президента, должен быть указ относительно того, кто будет исполнять обязанности премьера, если будет проголосована отставка правительства. Отказываться от ответственности я не привыкла", - сказала Климпуш-Цинцадзе, отвечая на вопрос, готова ли она возглавить правительство в переходный период.



Она также отметила, что ей уже поступили предложения относительно участия в парламентских выборах, но говорить, от каких именно политсил, пока не готова.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что намерена делать все, чтобы новая правительственная команда продолжала все прежние начинания в сфере европейской и евроатлантической интеграции.



На вопрос, согласится ли она на должность в новом правительстве на действующей позиции либо в каком-то другом статусе, например, министра обороны, вице-премьер ответила, что "пусть сначала предложат".

Ранее Климпуш-Цинцадзе заявила, что намерена участвовать в парламентских выборах.

Напомним: