Гриценко: Йдемо на вибори спільно з трьома партіями

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що його політсила піде на парламентські вибори, об'єднавши зусилля з трьома партіями.

Про це він написав у Facebook.

Гриценко зазначив, що "Громадянська позиція" йде на вибори спільно з партіями "Народний Контроль" (Дмитро Добродомов), "Рідна Країна" (Микола Томенко) і "Європейська партія України" (Микола Катеринчук).

За його словами, команда буде посилена професіоналами в ключових сферах.

Гриценко також повідомив, що керівником центрального виборчого штабу об'єднання призначили Андрія Мисика, голову виконкому партії "Народний Контроль".

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