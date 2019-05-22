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Гриценко: Йдемо на вибори спільно з трьома партіями

Середа, 22 травня 2019, 00:33

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що його політсила піде на парламентські вибори, об'єднавши зусилля з трьома партіями.

Про це він написав у Facebook.

Гриценко зазначив, що "Громадянська позиція" йде на вибори спільно з партіями "Народний Контроль" (Дмитро Добродомов), "Рідна Країна" (Микола Томенко) і "Європейська партія України" (Микола Катеринчук).

За його словами, команда буде посилена професіоналами в ключових сферах.

Гриценко також повідомив, що керівником центрального виборчого штабу об'єднання призначили Андрія Мисика, голову виконкому партії "Народний Контроль".

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту. Він просить його сликати для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.
  • Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що скликає позачергове засідання парламенту.
  • 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
  • Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року. 
  • Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто після публікації в державних виданнях.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".

Теми: Гриценковибори
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