Гриценко: Идем на выборы совместно с тремя партиями

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что его политсила пойдет на парламентские выборы, объединив усилия с тремя партиями.

Об этом он написал в Facebook.

Гриценко отметил, что "Гражданская позиция" идет на выборы вместе с партиями "Народный Контроль" (Дмитрий Добродомов), "Родная Страна" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук).

По его словам, команда будет усилена профессионалами в ключевых сферах.

Гриценко также сообщил, что руководителем центрального избирательного штаба объединения назначили Андрея Мысыка, председателя исполкома партии "Народный Контроль".

Напомним: