Гриценко: Идем на выборы совместно с тремя партиями

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Среда, 22 мая 2019, 00:33

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что его политсила пойдет на парламентские выборы, объединив усилия с тремя партиями.

Об этом он написал в Facebook.

Гриценко отметил, что "Гражданская позиция" идет на выборы вместе с партиями "Народный Контроль" (Дмитрий Добродомов), "Родная Страна" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук).

По его словам, команда будет усилена профессионалами в ключевых сферах.

Гриценко также сообщил, что руководителем центрального избирательного штаба объединения назначили Андрея Мысыка, председателя исполкома партии "Народный Контроль".

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента. Он просит его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
  • Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание парламента.
  • 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
  • Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
  • Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

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Темы: Гриценко виборы


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