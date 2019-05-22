Гриценко: Идем на выборы совместно с тремя партиями
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Среда, 22 мая 2019, 00:33
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что его политсила пойдет на парламентские выборы, объединив усилия с тремя партиями.
Об этом он написал в Facebook.
Гриценко отметил, что "Гражданская позиция" идет на выборы вместе с партиями "Народный Контроль" (Дмитрий Добродомов), "Родная Страна" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук).
По его словам, команда будет усилена профессионалами в ключевых сферах.
Гриценко также сообщил, что руководителем центрального избирательного штаба объединения назначили Андрея Мысыка, председателя исполкома партии "Народный Контроль".
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента. Он просит его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
- Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание парламента.
- 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
- Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
- Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
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