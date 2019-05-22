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Голова АП про Гройсмана: Нехай іде, колапсу не станеться

Середа, 22 травня 2019, 09:51
Голова АП про Гройсмана: Нехай іде, колапсу не станеться

Голова Адміністрації президента Андрій Богдан вважає, що відставка прем'єр-міністра Володимира Гройсмана проблеми для життя держави не спричинить.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, коментуючи рішення Гройсмана і його заклик до Зеленському внести кандидатуру нового прем'єра, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Напевно, він (Гройсман – ред.) живе все ж у парадигмі старої Конституції, коли президент щось подає", – сказав Богдан.

"Ми розуміємо, що є таке бажання від "старих" посадовців, – які ментально старі, а не за віком, – максимально скинути можливі проблеми на президента Зеленського, причому в перші ж дні", – заявив він.

"Але хочу засмутити пана прем'єр-міністра: ніхто плакати не буде, якщо він внесе таке подання, і кінець історії України не трапиться", – додав Богдан.

Новий голова АП нагадав, що в Україні, як і в багатьох інших країнах, існує принцип неперервності влади.

"Тому не проблема, нехай іде, буде виконувати обов'язки перший віце-прем'єр, будуть в.о. міністрів на своїх місцях. В історії України це було багато разів", – заявив Богдан.

"Ніякого колапсу не станеться. І можливо, це буде одне з найбільш правильних рішень прем'єр-міністра, якщо він зробить таке публічне самознищення", – додав він.

Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський вступив на посаду президента України, склавши у Верховній Раді присягу народу.
  • Того ж дня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про рішення подати у відставку, а також закликав Зеленського внести кандидатуру нового прем’єра та міністрів.

"Українська правда" у Threads

Теми: БогданГройсманКабінет міністрів
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