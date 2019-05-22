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Глава АП о Гройсмане: Пусть идет, коллапса не произойдет

Среда, 22 мая 2019, 09:51
Глава АП о Гройсмане: Пусть идет, коллапса не произойдет

Глава Администрации президента Андрей Богдан считает, что отставка премьер-министра Владимира Гройсмана проблемы для жизни государства не повлечет.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, комментируя решение Гройсмана и его призыв к Зеленскому внести кандидатуру нового премьера, сообщает "Интерфакс-Украина"

"Наверное, он (Гройсман – ред.) живет все-таки в парадигме старой Конституции, когда президент что-то подает", – сказал Богдан.

"Мы понимаем, что есть такое желание от "старых" должностных лиц, которые ментально стары, а не по возрасту, максимально сбросить возможные проблемы на президента Зеленского, причем в первые же дни", – заявил он.

"Но хочу расстроить господина премьер-министра: никто плакать не будет, если он внесет такое представление, и конец истории Украины не случится", – добавил Богдан

Новый глава АП напомнил, что в Украине, как и во многих других странах, существует принцип беспрерывности власти.

"Поэтому не проблема, пусть идет, будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут и.о. министров на своих местах. В истории Украины это было много раз", – заявил Богдан.

"Никакого коллапса не произойдет. И возможно, это будет одно из самых правильных решений премьер-министра, если он совершит такое публичное самоуничтожение", – добавил он.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский вступил на пост президента Украины, принеся в Верховной Раде присягу народу.
  • В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку, а также призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера и министров.

Темы: БогданГройсманКабинет министров
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