Активісти звернулися до нардепів: Не ставайте співучасниками змови

Громадська організація "Центр UA" та Рух "ЧЕСНО" закликали парламентарів не ставати співучасниками змови та не голосувати за запропоновані президентом Володимиром Зеленським зміни до закону про вибори народних депутатів.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті "ЧЕСНО".

Зазначається, що 22 травня парламент розгляне зміни до Закону України "Про вибори народних депутатів України", про що йдеться в оприлюдненому розкладі позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

Активісти наголошують, що проект Виборчого кодексу 3112-1, що запроваджує відкриті регіональні списки на парламентських і місцевих виборах, не пройшов затвердження профільним комітетом і явно не стоїть на порядку денному, а депутати натомість розглянуть інший проект закону, яким буде запропоновано перехід на пропорційну систему із закритими списками.

Повідомляється, що ГО Центр UA та Рух ЧЕСНО закликали до ухвалення виборчої реформи — переходу на пропорційну систему з відкритими регіональними списками — з 2017 року.

"Ми переконані, що запровадження будь-якої іншої системи на позачергових чи чергових виборах означатиме зраду очікувань виборців як 302 народних депутатів, які підписалися під Коаліційною угодою 2014 року, так і зраду очікувань виборців новообраного президента Володимира Зеленського, який обіцяв відкриті списки у своїй програмі й під час інавгураційної промови закликав народних депутатів ухвалити пропорційну систему з відкритими списками", - йдеться у повідомленні.

При цьому активісти додають, що законопроект про внесення змін до виборчого закону ще навіть не має номера, бо він ще не зареєстрований.

"Якщо його розглянуть і ухвалять сьогодні, депутати не залишать виборцям і громадянському суспільству жодних шансів повноцінно з ним ознайомитися. Народ за Конституцією є єдиним джерелом влади, але правила, за якими обиратимуться народні депутати, без "зайвих" консультацій визначать самі депутати", - сказано у заяві.

За словами активістів, пропонована зміна виборчих правил передбачає не лише перехід на пропорційну систему з закритими списками, але і зниження прохідного бар’єру та впровадження імперативного мандату.

Обраний за такими правилами парламент, на їхню думку, не лише матиме труднощі з формуванням коаліції та ухваленням реформаторських рішень, а й стане територією внутрішньопартійної диктатури.

"Перехід на закриті списки й надання партіям імперативного мандату виглядають як відверта картельна змова політичних еліт для збереження себе у владі", - йдеться у зверненні.

"Ми закликаємо депутатів Верховної Ради України не ставати співучасниками змови, яка може перекреслити надії громадян на формування підзвітного представницького органу влади, яким має бути парламент", - заявили активісти.

Повідомляється, що президент Володимир Зеленський та народні депутати повинні знайти спосіб провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою з відкритими регіональними списками, що можливо лише за умови ухвалення проекту Виборчого кодексу № 3112-1 або проекту закону "Про вибори народних депутатів України" № 7366-3 та проведення чергових парламентських виборів в останню неділю жовтня 2019 року.

Нагадаємо: