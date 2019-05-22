Активисты обратились с заявлением к нардепам: Не становитесь соучастниками заговора

Общественная организация "Центр UA" и движение "ЧЕСНО" призвали парламентариев не становиться соучастниками заговора и не голосовать за предложенные президентом Владимиром Зеленским изменения в закон о выборах народных депутатов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте "ЧЕСНО".

Отмечается, что 22 мая парламент рассмотрит изменения в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины", о чем говорится в обнародованном порядке дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

Активисты отмечают, что проект Избирательного кодекса 3112-1, который вводит открытые региональные списки на парламентских и местных выборах, не прошел утверждение профильным комитетом и явно не стоит на повестке дня, а депутаты вместо него рассмотрят другой проект закона, которым предлагается переход на пропорциональную систему с закрытыми списками.

Сообщается, что ОО Центр UA и Движение ЧЕСНО призывали к принятию избирательной реформы - перехода на пропорциональную систему с открытыми региональными списками - с 2017 года.

"Мы убеждены, что введение любой другой системы на внеочередных или очередных выборах будет означать измену ожиданий избирателей как 302 народных депутатов, подписавшихся под коалиционным соглашением 2014 года, так и предательство ожиданий избирателей новоизбранного президента Владимира Зеленского, который обещал открытые списки в своей программе и во время инаугурационной речи призвал народных депутатов принять пропорциональную систему с открытыми списками", - говорится в сообщении.

При этом активисты добавляют, что законопроект о внесении изменений в избирательный закон еще даже не имеет номера, он еще не зарегистрирован.

"Если его рассмотрят и примут сегодня, депутаты не оставят избирателям и гражданскому обществу никаких шансов полноценно с ним ознакомиться. Народ по Конституции является единственным источником власти, но правила, по которым будут избираться народные депутаты, без "лишних" консультаций определят сами депутаты", - сказано в заявлении.

По словам активистов, предлагаемые изменения избирательных правил предусматривают не только переход на пропорциональную систему с закрытыми списками, но и снижение проходного барьера и внедрение императивного мандата.

Избранный по таким правилам парламент, по их мнению, не только будет иметь проблемы с формированием коалиции и принятием реформаторских решений, но и станет территорией внутрипартийной диктатуры.

"Переход на закрытые списки и предоставления партиям императивного мандата выглядят как откровенная картельный сговор политических элит для сохранения себя во власти", - говорится в обращении.

"Мы призываем депутатов Верховной Рады Украины не становиться соучастниками заговора, который может перечеркнуть надежды граждан на формирование подотчетного представительного органа власти, которым должен быть парламент", - заявили активисты.

Сообщается, что президент Владимир Зеленский и народные депутаты должны найти способ провести следующие парламентские выборы по пропорциональной системе с открытыми региональными списками, что возможно лишь при условии принятия проекта Избирательного кодекса № 3112-1 или проекта закона "О выборах народных депутатов Украины" № 7366- 3 и проведения очередных парламентских выборов в последнее воскресенье октября 2019 года.

Напомним: