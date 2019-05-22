Активисты обратились с заявлением к нардепам: Не становитесь соучастниками заговора
Общественная организация "Центр UA" и движение "ЧЕСНО" призвали парламентариев не становиться соучастниками заговора и не голосовать за предложенные президентом Владимиром Зеленским изменения в закон о выборах народных депутатов.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте "ЧЕСНО".
Отмечается, что 22 мая парламент рассмотрит изменения в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины", о чем говорится в обнародованном порядке дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.
Активисты отмечают, что проект Избирательного кодекса 3112-1, который вводит открытые региональные списки на парламентских и местных выборах, не прошел утверждение профильным комитетом и явно не стоит на повестке дня, а депутаты вместо него рассмотрят другой проект закона, которым предлагается переход на пропорциональную систему с закрытыми списками.
Сообщается, что ОО Центр UA и Движение ЧЕСНО призывали к принятию избирательной реформы - перехода на пропорциональную систему с открытыми региональными списками - с 2017 года.
"Мы убеждены, что введение любой другой системы на внеочередных или очередных выборах будет означать измену ожиданий избирателей как 302 народных депутатов, подписавшихся под коалиционным соглашением 2014 года, так и предательство ожиданий избирателей новоизбранного президента Владимира Зеленского, который обещал открытые списки в своей программе и во время инаугурационной речи призвал народных депутатов принять пропорциональную систему с открытыми списками", - говорится в сообщении.
При этом активисты добавляют, что законопроект о внесении изменений в избирательный закон еще даже не имеет номера, он еще не зарегистрирован.
"Если его рассмотрят и примут сегодня, депутаты не оставят избирателям и гражданскому обществу никаких шансов полноценно с ним ознакомиться. Народ по Конституции является единственным источником власти, но правила, по которым будут избираться народные депутаты, без "лишних" консультаций определят сами депутаты", - сказано в заявлении.
По словам активистов, предлагаемые изменения избирательных правил предусматривают не только переход на пропорциональную систему с закрытыми списками, но и снижение проходного барьера и внедрение императивного мандата.
Избранный по таким правилам парламент, по их мнению, не только будет иметь проблемы с формированием коалиции и принятием реформаторских решений, но и станет территорией внутрипартийной диктатуры.
"Переход на закрытые списки и предоставления партиям императивного мандата выглядят как откровенная картельный сговор политических элит для сохранения себя во власти", - говорится в обращении.
"Мы призываем депутатов Верховной Рады Украины не становиться соучастниками заговора, который может перечеркнуть надежды граждан на формирование подотчетного представительного органа власти, которым должен быть парламент", - заявили активисты.
Сообщается, что президент Владимир Зеленский и народные депутаты должны найти способ провести следующие парламентские выборы по пропорциональной системе с открытыми региональными списками, что возможно лишь при условии принятия проекта Избирательного кодекса № 3112-1 или проекта закона "О выборах народных депутатов Украины" № 7366- 3 и проведения очередных парламентских выборов в последнее воскресенье октября 2019 года.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента. Он просит его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
- Позже Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание Рады, в порядке дня - изменения в закон о выборах Рады
- 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
- Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
- Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".