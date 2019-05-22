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На позачерговому засіданні Рада розгляне два питання

Середа, 22 травня 2019, 10:51
На позачерговому засіданні Рада розгляне два питання

На позачергове засідання Верховної Ради, призначене на 12 годину 22 травня, винесено два питання.

Перше з них – внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України".

По ньому доповідатиме голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич.

Друге питання порядку денного – внесення змін до закону "Про публічні закупівлі".

Його доповідатиме голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.

Президент Володимир Зеленський станом на 10:50 уже вніс проект закону про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" (№10317).

А закон про вибори нардепів новий глава держави ще не вніс.

Президентський проект закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів (№10319) з'явився на сайті парламенту близько 13-ї години, коли Верховна Рада вже засідала.

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Нагадаємо:

  • 20 травня новий президент Володимир Зеленський під час інаугураційної промови заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання.
  • Але перед цим парламент має ухвалити зміни до виборчого законодавства.
  • 21 травня після консультації Зеленського з лідерами фракцій та груп стало відомо, що Верховна Рада збереться заради цього позачергово 22 травня, доки указ про її розпуск не опубліковано.
  • Дострокові вибори до Верховної Ради можуть відбутися 21 липня.
  • Чергові вибори парламентарів мали б відбутися 27 жовтня.

Олена Рощенко, УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаЗеленськийвиборизаконодавство
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