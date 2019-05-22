На позачерговому засіданні Рада розгляне два питання

На позачергове засідання Верховної Ради, призначене на 12 годину 22 травня, винесено два питання.

Перше з них – внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України".

По ньому доповідатиме голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич.

Друге питання порядку денного – внесення змін до закону "Про публічні закупівлі".

Його доповідатиме голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.

Президент Володимир Зеленський станом на 10:50 уже вніс проект закону про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" (№10317).

А закон про вибори нардепів новий глава держави ще не вніс.

Читайте також ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо: