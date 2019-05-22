На внеочередном заседании Рада рассмотрит два вопроса

На внеочередное заседание Верховной Рады, назначенное на 12 часов 22 мая, вынесено два вопроса.

Первый из них – внесение изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины".

По нему будет докладывать глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Второй вопрос повестки дня – внесение изменений в закон "О публичных закупках".

Его будет докладывать глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

Президент Владимир Зеленский по состоянию на 10:50 уже внес проект закона о внесении изменений в закон "О публичных закупках" (№10317).

А закон о выборах нардепов новый глава государства еще не внес.

Президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов (№10319) появился на сайте парламента около 13 часов, когда Верховная Рада уже заседала.

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Напомним: