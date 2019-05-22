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Кабмін виділив 32 мільйони на аудит "Укроборонпрому"

Середа, 22 травня 2019, 11:40

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет Міністрів виділяє 32 мільйони гривень на фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром".

Про це він повідомив на засіданні уряду у середу.

"Ми виділяємо сьогодні на поворотній основі 32 мільйони гривень для "Укроборонпрому" для того, щоб "Укроборонпром" розпочав глибокий фінансовий аудит своєї діяльності", - сказав прем'єр.  

Крім того, за його словами, у середу, 22 травня, до парламенту буде внесений проект закону щодо прозорої роботи Концерну у всіх питаннях, що стосуються військової тематики і закупівель у цій сфері.

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Нагадаємо:

  • Раніше Кабінет міністрів зобов’язав державний концерн "Укроборонпром" протягом 10 днів розпочати фінансовий аудит компанії.
  • 25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення чинного президента Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.
  • Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенком є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.
  • 4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.
  • 6 березня Порошенко на засіданні Ради нацбезпеки та оборони заявив, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".
  • Дані системи закупівель "Prozorro" свідчать, що тендер про міжнародний аудит "Укроборонпрому", який пообіцяв ініціювати Порошенко, був оголошений ще в 2017 році.
  • У НАБУ розслідують 22 кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, які входять до ДК "Укроборонпром".
  • 16 березня Порошенко увів в дію рішення РНБО, що передбачає аудит"Укроборонпрому".
  • Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що аудит держконцерну коштуватиме бюджету близько 5 мільйонів доларів.
  • Аудит "Укроборонпрому", проведений раніше, продемонстрував, що майже половина підприємств – неефективні.
  • Радник новообраного президента Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин пропонують допомогу Гройсману у перевірці витрат "Укроборонпрому"

Яна Міланова, УП
Теми: Кабінет міністрівУкроборонпром
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