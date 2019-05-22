Кабмін виділив 32 мільйони на аудит "Укроборонпрому"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет Міністрів виділяє 32 мільйони гривень на фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром".

Про це він повідомив на засіданні уряду у середу.

"Ми виділяємо сьогодні на поворотній основі 32 мільйони гривень для "Укроборонпрому" для того, щоб "Укроборонпром" розпочав глибокий фінансовий аудит своєї діяльності", - сказав прем'єр.

Крім того, за його словами, у середу, 22 травня, до парламенту буде внесений проект закону щодо прозорої роботи Концерну у всіх питаннях, що стосуються військової тематики і закупівель у цій сфері.

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