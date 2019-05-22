В АП сказали, як проходитимуть вибори Ради після провалу закону Зеленського

Заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що позачергові вибори до Верховної Ради пройдуть за старим законодавством, тобто за змішаною виборчою системою.

Про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Позачергові вибори очевидно будуть проходити за тим законом, який є сьогодні чинним: половина парламенту обиратиметься за партійними списками, а інша половина - за мажоритарною системою", - розповів Рябошапка.

Відповідаючи на питання, чи є ще варіанти змінити закон про парламентські вибори, представник АП сказав: "Якщо сьогодні до кінця дня візьмуть законопроект (про внесення змін до закону про вибори), тоді варіанти є".

За його словами, указ президента про розпуск парламенту і дострокові вибори вже підписаний, але ще питання в тому, коли він буде оприлюднений.

Нагадаємо: