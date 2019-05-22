В АП сказали, як проходитимуть вибори Ради після провалу закону Зеленського
Заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що позачергові вибори до Верховної Ради пройдуть за старим законодавством, тобто за змішаною виборчою системою.
Про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту в середу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Позачергові вибори очевидно будуть проходити за тим законом, який є сьогодні чинним: половина парламенту обиратиметься за партійними списками, а інша половина - за мажоритарною системою", - розповів Рябошапка.
Відповідаючи на питання, чи є ще варіанти змінити закон про парламентські вибори, представник АП сказав: "Якщо сьогодні до кінця дня візьмуть законопроект (про внесення змін до закону про вибори), тоді варіанти є".
За його словами, указ президента про розпуск парламенту і дострокові вибори вже підписаний, але ще питання в тому, коли він буде оприлюднений.
Нагадаємо:
- 22 травня Верховна Рада не внесла до порядку денного законопроект президента України щодо зміни виборчого законодавства, які передбачали запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь". 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
- Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року. Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто після публікації в державних виданнях.
- Президент Володимир Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
- Він просить його скликати для внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.