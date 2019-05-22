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В АП сказали, як проходитимуть вибори Ради після провалу закону Зеленського

Середа, 22 травня 2019, 15:16

Заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що позачергові вибори до Верховної Ради пройдуть за старим законодавством, тобто за змішаною виборчою системою.

Про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Позачергові вибори очевидно будуть проходити за тим законом, який є сьогодні чинним: половина парламенту обиратиметься за партійними списками, а інша половина - за мажоритарною системою", - розповів Рябошапка.

Відповідаючи на питання, чи є ще варіанти змінити закон про парламентські вибори, представник АП сказав: "Якщо сьогодні до кінця дня візьмуть законопроект (про внесення змін до закону про вибори), тоді варіанти є".

За його словами, указ президента про розпуск парламенту і дострокові вибори вже підписаний, але ще питання в тому, коли він буде оприлюднений.

Нагадаємо:

  • 22 травня Верховна Рада не внесла до порядку денного законопроект президента України щодо зміни виборчого законодавства, які передбачали запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь". 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
  • Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року. Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто після публікації в державних виданнях.
  • Президент Володимир Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
  • Він просить його скликати для внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.

"Українська правда" в Threads

Теми: Адміністрація президентаВерховна Радавибори
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