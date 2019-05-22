В АП сказали, как будут проходить выборы Рады после провала закона Зеленского

Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Внеочередные выборы очевидно будут проходить по тому закону, который есть сегодня действующим: половина парламента будет избираться по партийным спискам, а другая половина - по мажоритарной системе", - рассказал Рябошапка.

Отвечая на вопрос, есть ли еще варианты изменить закон о парламентских выборах, представитель АП сказал: "Если сегодня до конца дня примут законопроект (о внесении изменений в закон о выборах), тогда варианты есть".

По его словам, указ президента о роспуске парламента и досрочные выборы уже подписан, но еще вопрос в том, когда он будет обнародован.

Напомним: