В АП сказали, как будут проходить выборы Рады после провала закона Зеленского

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Среда, 22 мая 2019, 15:16

Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Внеочередные выборы очевидно будут проходить по тому закону, который есть сегодня действующим: половина парламента будет избираться по партийным спискам, а другая половина - по мажоритарной системе", - рассказал Рябошапка.

Отвечая на вопрос, есть ли еще варианты изменить закон о парламентских выборах, представитель АП сказал: "Если сегодня до конца дня примут законопроект (о внесении изменений в закон о выборах), тогда варианты есть".

По его словам, указ президента о роспуске парламента и досрочные выборы уже подписан, но еще вопрос в том, когда он будет обнародован.

Напомним:

  • 22 мая Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроект президента Украины по изменению избирательного законодательства, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений". 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
  • Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
  • Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрей Парубий о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
  • Он просил его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов - отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.

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Темы: Администрация президента Верховная Рада виборы


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