Зеленский назначил заместителем главы АП известного дипломата
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Среда, 22 мая 2019, 17:53
Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины при НАТО Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента.
Соответствующий указ №317 от 22 мая обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в документе.
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Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
- В тот же день глава государства своим указом назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации президента.
- Сообщалось, что в АП она будет курировать внешнеполитическое направление.
- Впоследствии стало известно, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП, а указ президента Зеленского исчез с его официального сайта.
- 22 мая Зеленский издал новый указ об отмене предыдущего документа, которым назначал Зеркаль.
Украинская правда
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