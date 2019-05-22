Зеленский назначил заместителем главы АП известного дипломата

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Среда, 22 мая 2019, 17:53

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины при НАТО Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента.

Соответствующий указ №317 от 22 мая обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в документе.

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Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
  • В тот же день глава государства своим указом назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации президента.
  • Сообщалось, что в АП она будет курировать внешнеполитическое направление.
  • Впоследствии стало известно, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП, а указ президента Зеленского исчез с его официального сайта.
  • 22 мая Зеленский издал новый указ об отмене предыдущего документа, которым назначал Зеркаль.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Администрация президента


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