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Зеленський закликає "зробити разом" депутатів, які провалили його закони

Середа, 22 травня 2019, 19:37
Зеленський закликає зробити разом депутатів, які провалили його закони

Президент Володимир Зеленський вважає, що на виборах у Верховну Раду українці оберуть політиків, здатних змінити країну.

Про це глава держави написав у Facebook, реагуючи на те, що парламент у середу провалив його законопроекти щодо змін виборчого законодавства.

"Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі", – зазначив президент.

Зеленський вважає, що проваливши його законопроекти, "старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя".

"То що? Зробимо їх разом? 21 липня", – підсумував глава держави, апелюючи до лозунгу своєї президентської кампанії.

Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь". 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
  • Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року. Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто після публікації в державних виданнях.
  • Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
  • Він попросив проголосувати за внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
  • Однак 22 травня Верховна Рада провалила законопроекти президента і навіть не внесла їх до порядку денного.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийвибориВерховна Рада
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