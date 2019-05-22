Зеленський закликає "зробити разом" депутатів, які провалили його закони

Президент Володимир Зеленський вважає, що на виборах у Верховну Раду українці оберуть політиків, здатних змінити країну.

Про це глава держави написав у Facebook, реагуючи на те, що парламент у середу провалив його законопроекти щодо змін виборчого законодавства.

"Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі", – зазначив президент.

Зеленський вважає, що проваливши його законопроекти, "старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя".

"То що? Зробимо їх разом? 21 липня", – підсумував глава держави, апелюючи до лозунгу своєї президентської кампанії.

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