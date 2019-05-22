Зеленский призывает "зробити разом" депутатов, которые провалили его законы

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Среда, 22 мая 2019, 19:37

Президент Владимир Зеленский считает, что на выборах в Верховную Раду украинцы выберут политиков, способных изменить страну.

Об этом глава государства написал в Facebook, реагируя на то, что парламент в среду провалил его законопроекты об изменениях избирательного законодательства.

"Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", – отметил президент.

Зеленский считает, что провалив его законопроекты, "старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь".

"Так что? Сделаем их вместе? 21 июля", – подытожил глава государства, апеллируя к своей президентской кампании.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений". 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
  • Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
  • Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрей Парубий о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
  • Он просил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.
  • Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.

Украинская правда

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Темы: Зеленский виборы Верховная Рада


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