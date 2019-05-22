Зеленский призывает "зробити разом" депутатов, которые провалили его законы

Президент Владимир Зеленский считает, что на выборах в Верховную Раду украинцы выберут политиков, способных изменить страну.

Об этом глава государства написал в Facebook, реагируя на то, что парламент в среду провалил его законопроекты об изменениях избирательного законодательства.

"Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", – отметил президент.

Зеленский считает, что провалив его законопроекты, "старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь".

"Так что? Сделаем их вместе? 21 июля", – подытожил глава государства, апеллируя к своей президентской кампании.

Напомним: