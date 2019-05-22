Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский призывает "зробити разом" депутатов, которые провалили его законы

Среда, 22 мая 2019, 19:37
Зеленский призывает зробити разом депутатов, которые провалили его законы

Президент Владимир Зеленский считает, что на выборах в Верховную Раду украинцы выберут политиков, способных изменить страну.

Об этом глава государства написал в Facebook, реагируя на то, что парламент в среду провалил его законопроекты об изменениях избирательного законодательства.

"Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", – отметил президент.

Зеленский считает, что провалив его законопроекты, "старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь".

"Так что? Сделаем их вместе? 21 июля", – подытожил глава государства, апеллируя к своей президентской кампании.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений". 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
  • Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
  • Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрей Парубий о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
  • Он просил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.
  • Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийвиборыВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Зеленский прибудет на саммит НАТО в среду – Bloomberg
Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: