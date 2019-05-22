Данилюк розповів, як повинна працювати РНБО

997 переглядів
Середа, 22 травня 2019, 20:35

Олександр Данилюк заявив, що має бачення, як повинна працювати Рада національної безпеки і оборони.

Про це він розповів у коментарі "112-Україна".

"Стосовно призначення, у мене є певне бачення, як має працювати РНБО, зараз ми це обговорюємо з паном президентом і я сподіваюсь, що в результаті ми отримаємо сильний орган, який буде вирішувати важливі питання, які зараз стоять перед країною і виклики", - сказав він.

"РНБО – це орган, який вирішує стратегічні питання не тільки в сфері оборони, безпеки, у нас також є питання в економічній сфері, в енергетиці, у нас зараз є багато викликів, яким треба знаходити рішення", - додав Данилюк.

За його словами, зараз "важливо, щоб був центр стабільності в державі. Я бачу, що Адміністрація і РНБО мають бути такими центрами стабільності".

Нагадаємо:

  • Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони.
  • Раніше в глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявляв, що кандидатуру Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.
  • Олександр Турчинов подав заяву про відставку 17 травня. Він пов’язав таке рішення з припиненням повноважень президента Петра Порошенка. Пізніше Порошенко звільнив Турчинова з посади секретаря РНБО.

Марія Думанська, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Данилюк РНБО


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський дав посаду Данилюку — ЗМІ 22 травня 2019, 16:07
Данилюка розглядають на пост секретаря РНБО - Богдан 21 травня 2019, 21:15
Радник Зеленського сказав, коли представлять голову АП 20 травня 2019, 10:03
Усі новини
Головні новини
Зеленський закликає "зробити разом" депутатів, які провалили його закони
Порошенко порадив Зеленському розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ
Порошенко прокоментував розпуск Ради: Зеленський почав з порушення  
Зеленський дав посаду Данилюку — ЗМІ
Усі новини
Фотопроект

Пологи, війна, бідність: як потрібно висвітлювати

здоров'я

Як діагностувати рак яєчників, коли ще немає симптомів

Лайфхаки

10 порад, що допоможуть зробити підробіток ефективнішим