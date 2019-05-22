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Данилюк порадив дочекатися указу Зеленського про призначення його секретарем РНБО

Середа, 22 травня 2019, 20:35

Олександр Данилюк заявив, що має бачення, як повинна працювати Рада національної безпеки і оборони.

Про це він розповів у коментарі "112-Україна".

"Стосовно призначення, у мене є певне бачення, як має працювати РНБО, зараз ми це обговорюємо з паном президентом і я сподіваюсь, що в результаті ми отримаємо сильний орган, який буде вирішувати важливі питання, які зараз стоять перед країною і виклики", - сказав він.

"РНБО – це орган, який вирішує стратегічні питання не тільки в сфері оборони, безпеки, у нас також є питання в економічній сфері, в енергетиці, у нас зараз є багато викликів, яким треба знаходити рішення", - додав Данилюк.

За його словами, зараз "важливо, щоб був центр стабільності в державі. Я бачу, що Адміністрація і РНБО мають бути такими центрами стабільності".

Пізніше в ефірі Newsone Данилюк не підтвердив, що  Володимир Зеленський призначив його секретарем РНБО, але уточнив, що ведуться відповідні переговори.

"Давайте дочекаємося самого указу. Наразі хочу сказати, що, дійсно, такі перемовини ведуться і є декілька формальностей, які треба уточнити. Ми обговорюємо також моє бачення роботи РНБО. Я бачу її трошки ширше, ніж вона була останніми роками", - зазначив Данилюк.

Нагадаємо:

  • Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони.
  • Раніше в глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявляв, що кандидатуру Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.
  • Олександр Турчинов подав заяву про відставку 17 травня. Він пов’язав таке рішення з припиненням повноважень президента Петра Порошенка. Пізніше Порошенко звільнив Турчинова з посади секретаря РНБО.

Марія Думанська, УП
Теми: Олександр ДанилюкРНБО
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