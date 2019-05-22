Данилюк розповів, як повинна працювати РНБО
Олександр Данилюк заявив, що має бачення, як повинна працювати Рада національної безпеки і оборони.
Про це він розповів у коментарі "112-Україна".
"Стосовно призначення, у мене є певне бачення, як має працювати РНБО, зараз ми це обговорюємо з паном президентом і я сподіваюсь, що в результаті ми отримаємо сильний орган, який буде вирішувати важливі питання, які зараз стоять перед країною і виклики", - сказав він.
"РНБО – це орган, який вирішує стратегічні питання не тільки в сфері оборони, безпеки, у нас також є питання в економічній сфері, в енергетиці, у нас зараз є багато викликів, яким треба знаходити рішення", - додав Данилюк.
За його словами, зараз "важливо, щоб був центр стабільності в державі. Я бачу, що Адміністрація і РНБО мають бути такими центрами стабільності".
Нагадаємо:
- Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони.
- Раніше в глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявляв, що кандидатуру Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.
- Олександр Турчинов подав заяву про відставку 17 травня. Він пов’язав таке рішення з припиненням повноважень президента Петра Порошенка. Пізніше Порошенко звільнив Турчинова з посади секретаря РНБО.
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