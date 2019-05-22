Данилюк рассказал, как должен работать СНБО

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Среда, 22 мая 2019, 20:35

Александр Данилюк заявил, что имеет видение, как должен работать Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом он рассказал в комментарии "112-Украина".

"Относительно назначения, у меня есть определенное видение, как должен работать СНБО, сейчас мы это обсуждаем с господином президентом и я надеюсь, что в результате мы получим сильный орган, который будет решать важные вопросы, которые сейчас стоят перед страной и вызовы", - сказал он.

"СНБО - это орган, который решает стратегические вопросы не только в сфере обороны, безопасности, у нас также есть вопросы в экономической сфере, в энергетике, у нас сейчас много вызовов, которым надо находить решение", - добавил Данилюк.

По его словам, сейчас "важно, чтобы был центр стабильности в государстве. Я вижу, что Администрация и СНБО должны быть такими центрами стабильности".

Напомним:

  • Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка Секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
  • Ранее глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
  • Александр Турчинов подал заявление об отставке 17 мая. Он связал такое решение с прекращением полномочий президента Петра Порошенко. Позже Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО.

Мария Думанская, УП

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Темы: Данилюк СНБО


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