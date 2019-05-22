Данилюк посоветовал дождаться указа Зеленского о назначении его секретарем СНБО
Александр Данилюк заявил, что имеет видение, как должен работать Совет национальной безопасности и обороны.
Об этом он рассказал в комментарии "112-Украина".
"Относительно назначения, у меня есть определенное видение, как должен работать СНБО, сейчас мы это обсуждаем с господином президентом и я надеюсь, что в результате мы получим сильный орган, который будет решать важные вопросы, которые сейчас стоят перед страной и вызовы", - сказал он.
"СНБО - это орган, который решает стратегические вопросы не только в сфере обороны, безопасности, у нас также есть вопросы в экономической сфере, в энергетике, у нас сейчас много вызовов, которым надо находить решение", - добавил Данилюк.
По его словам, сейчас "важно, чтобы был центр стабильности в государстве. Я вижу, что Администрация и СНБО должны быть такими центрами стабильности".
Позже в эфире Newsone Данилюк не подтвердил, что Владимир Зеленский назначил его секретарем СНБО, но уточнил, что ведутся соответствующие переговоры.
"Давайте дождемся самого указа. Сейчас хочу сказать, что, действительно, такие переговоры ведутся и есть несколько формальностей, которые нужно уточнить. Мы обсуждаем и мое видение работы СНБО. Я вижу ее немного шире, чем она была в последние годы", - отметил Данилюк.
Напомним:
- Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка Секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
- Ранее глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- Александр Турчинов подал заявление об отставке 17 мая. Он связал такое решение с прекращением полномочий президента Петра Порошенко. Позже Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО.