Александр Данилюк заявил, что имеет видение, как должен работать Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом он рассказал в комментарии "112-Украина".

"Относительно назначения, у меня есть определенное видение, как должен работать СНБО, сейчас мы это обсуждаем с господином президентом и я надеюсь, что в результате мы получим сильный орган, который будет решать важные вопросы, которые сейчас стоят перед страной и вызовы", - сказал он.

"СНБО - это орган, который решает стратегические вопросы не только в сфере обороны, безопасности, у нас также есть вопросы в экономической сфере, в энергетике, у нас сейчас много вызовов, которым надо находить решение", - добавил Данилюк.

По его словам, сейчас "важно, чтобы был центр стабильности в государстве. Я вижу, что Администрация и СНБО должны быть такими центрами стабильности".

Напомним: