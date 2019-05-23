Турчинов выразил надежду относительно действий новой команды
Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов надеется, что со сменой кадров в секторе безопасности и обороны Украины ракетная программа будет продолжаться.
Об этом сообщает пресс-служба политика.
Турчинов отмечает, что 23 мая на полигоне ВСУ на юге страны состоялся очередной этап испытаний: пуски украинских ракет повышенной дальности "Вильха - М" и ракет с кассетной боевой частью "Вильха - Р"".
По его словам, испытания будут продолжаться до конца недели, в частности - крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун".
"Украинские ученые и производственники продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой до конца года принять на вооружение ракеты "Вильха-М ","Вильха-Р "и мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", – говорит Турчинов.
"Надеюсь что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные проекты будут выполняться по утвержденному плану, и работа по укреплению обороноспособности нашего государства не остановится", - подчеркнул он.
Напомним:
- Секретарь СНБО Александр Турчинов подал заявление об отставке 17 мая. Он связал такое решение с прекращением полномочий пятого президента Украины Петра Порошенко.
- 19 мая Порошенко принял отставку Турчинова.
- В то же время Турчинов отметил, что, учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов продолжить военную службу.
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