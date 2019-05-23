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На Порошенка знову поскаржилися в ДБР: звинувачують у розкраданні армії

Четвер, 23 травня 2019, 15:15

Екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента України Петра Порошенка у відмиванні коштів армії.

Про це він заявив на своєму каналі у Telegram.

"Вранці зареєстрував у Державному бюро розслідувань заяву про відмивання Порошенком вкрадених у армії коштів через офшорні угоди", - написав Портнов.

За його словами, протягом кількох тижнів він очікує, що ДБР направить клопотання до суду щодо арешту всього майна, яке належить Порошенку.

У свою чергу директор ДБР Роман Труба заявив, що у відомстві вивчають заяву Портнова.

"Сьогодні до нас звернувся Портнов, він подав заяву про вчинення кримінального правопорушення колишнім президентом України. Ця заява прийнята, ми розглядаємо, вивчаємо її, буде прийняте законне рішення", - цитує Трубу "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у заяві мова йде про вчинення "певних економічних злочинів, які пов'язані з "Ленінською кузнею"".

Нагадаємо:

  • 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
  • 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента Петра Порошенка у скоєнні злочину.
  • Згодом Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради президента Петра Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
  • Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
  • Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
  • Портнов зняв обвинувачення через суд.
  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоПортновДБРармія
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