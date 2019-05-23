На Порошенко снова пожаловались в ГБР: обвиняют в хищении армии

Экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственный бюро расследований заявление, где обвинил президента Петра Порошенко в отмывании денег армии.

Об этом он заявил на своем канале в Telegram.

"Утром зарегистрировал в Государственном бюро расследований заявление об отмывании Порошенко украденных в армии средств через оффшорные сделки", - написал Портнов.

По его словам, в течение нескольких недель он ожидает, что ГБР направит ходатайство в суд об аресте всего имущества, принадлежащего Порошенко.

В свою очередь директор ГБР Роман Труба заявил, что в ведомстве изучают заявление Портнова.



"Сегодня к нам обратился Портнов, он подал заявление о совершении уголовного правонарушения бывшим президентом Украины. Это заявление принято, мы рассматриваем, изучаем его, будет принято законное решение", - цитирует Трубу "Интерфакс-Украина".



По его словам, в данном заявлении речь идёт о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней"".

Напомним: