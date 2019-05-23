На Порошенко снова пожаловались в ГБР: обвиняют в хищении армии

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Четверг, 23 мая 2019, 15:15

Экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственный бюро расследований заявление, где обвинил президента Петра Порошенко в отмывании денег армии.

Об этом он заявил на своем канале в Telegram.

"Утром зарегистрировал в Государственном бюро расследований заявление об отмывании Порошенко украденных в армии средств через оффшорные сделки", - написал Портнов.

По его словам, в течение нескольких недель он ожидает, что ГБР направит ходатайство в суд об аресте всего имущества, принадлежащего Порошенко.

В свою очередь директор ГБР Роман Труба заявил, что в ведомстве изучают заявление Портнова.

"Сегодня к нам обратился Портнов, он подал заявление о совершении уголовного правонарушения бывшим президентом Украины. Это заявление принято, мы рассматриваем, изучаем его, будет принято законное решение", - цитирует Трубу "Интерфакс-Украина".

По его словам, в данном заявлении речь идёт о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней"".

Напомним:

  • 19 мая экс-заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.
  • 20 мая Портнов сообщил, что подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления.
  • Позже Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены президента Петра Порошенко по заявлению экс-заместителя главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
  • Относительно Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
  • Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
  • Портнов снял обвинения через суд.
  • Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Портнов ГБР армия


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