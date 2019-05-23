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Новий начальник Генштабу сказав, як реформуватиме армію

Четвер, 23 травня 2019, 16:38

Новопризначений начальник Генерального штабу Руслан Хомчак розповів, які завдання і напрямки роботи вважає пріоритетними для себе і Збройних Сил загалом.

Про них Хомчак сказав у четвер під час церемонії, на якій його представили керівному складу Міністерства оборони та Збройних Сил.

"Найвища цінність – це людина", – зазначив командувач.

Він вважає, що найголовнішим завданням є збереження життя і здоров’я особового складу.

Також начальник Хомчак визначив основні напрямки діяльності Збройних Сил.

Зокрема, він хоче припинити застосування принципів ручного управління, "окозамилювання, суцільну показуху та видавання бажаного за дійсне", зупинити "корупційні прояви" та "усунути наявні корупційні ризики".

Начальник Генштабу вважає необхідним провести інвентаризацію майна та прийняти рішення по втратам, нестачам і посадовим особам, які допустили правопорушення і розкрадання.

Хомчак вважає, що потрібно забезпечити підготовку військ за стандартами НАТО і розробити систему військово-патріотичного виховання, "яка базується на європейському виборі України".

Також новий керівник Збройних Сил збирається оцінити готовність відомства та місцевої влади до територіальної оборони держави.

Йдеться також про забезпечення безпеки арсеналів, баз та складів.

Крім того, очільник Генштабу каже, що армія підніматиме рівень індивідуальної підготовки військовослужбовців, органів військового управління та штабів. Визначальними у заходах підготовки має бути не кількість, а якість.

У Збройних Силах планують проаналізувати стан власного забезпечення і внести корективи з урахуванням потреб військових.

Хомчак хоче налагодити системну роботу з громадськими та волонтерськими організаціями, залучити громадянське суспільство до реформ.

Новий командувач сказав також про забезпечення виконання міжнародних зобов’язань, поглиблення співробітництва у сфері приєднання до загальноєвропейської системи безпеки.

В армії також збираються "забезпечити адекватне та ефективне застосування сил та засобів по тих, хто порушує Мінські домовленості".

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил Руслана Хомчака.
  • Руслан Хомчак закінчив Московське загально-військове училище.
  • Брав участь у війні на Донбасі, у 2014 році він вирвався з оточення під Іловайськом.
  • З 2016 року Хомчак був начальником штабу сухопутних військ ЗСУ.
  • Міністр оборони Степан Полторак, заявив, що Хомчак має великий досвід на командних посадах і зможе покращити якість виконання бойових завдань військовими.

Українська правда

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Теми: Збройні силиХомчакГенштабармія
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