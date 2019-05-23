Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новый начальник Генштаба сказал, как будет реформировать армию

Четверг, 23 мая 2019, 16:38

Новый начальник Генерального штаба Руслан Хомчак рассказал, какие задачи и направления работы считает приоритетными для себя и Вооруженных Сил в целом.

О них Хомчак сказал в четверг во время церемонии, на которой был представлен руководящему составу Министерства обороны и Вооруженных Сил.

"Высшая ценность – это человек", – отметил командующий.

Он считает, что главной задачей является сохранение жизни и здоровья личного состава.

Также начальник Хомчак определил основные направления деятельности Вооруженных Сил.

В частности, он хочет прекратить применение принципов ручного управления, "очковтирательство, сплошную показуху и выдачу желаемого за действительное", остановить "коррупционные проявления" и "устранить имеющиеся коррупционные риски".

Начальник Генштаба считает необходимым провести инвентаризацию имущества и принять решение по потерям, недостачам и чиновникам, допустившим правонарушение и хищения.

Хомчак считает, что нужно обеспечить подготовку войск по стандартам НАТО и разработать систему военно-патриотического воспитания, "основанную на европейском выборе Украины".

Также новый руководитель Вооруженных Сил собирается оценить готовность ведомства и местной власти к территориальной обороне государства.

Речь идет также об обеспечении безопасности арсеналов, баз и складов.

Кроме того, глава Генштаба говорит, что армия будет поднимать уровень индивидуальной подготовки военнослужащих, органов военного управления и штабов. Определяющими в мероприятиях подготовки должно быть не количество, а качество.

В Вооруженных Силах планируют проанализировать состояние собственного обеспечения и внести коррективы с учетом потребностей военных.

Хомчак хочет наладить системную работу с общественными и волонтерскими организациями, привлечь гражданское общество к реформам.

Новый командующий сказал также об обеспечении выполнения международных обязательств, углублении сотрудничества в сфере присоединения к общеевропейской системе безопасности.

В армии также собираются "обеспечить адекватное и эффективное применение сил и средств по тем, кто нарушает Минские договоренности".

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака.
  • Руслан Хомчак окончил Московское общеобразовательное военное училище.
  • Принимал участие в войне на Донбассе, в 2014 году вырвался из окружения под Иловайском.
  • В 2016 году Хомчак был начальником штаба сухопутных войск ВСУ.
  • Министр обороны Степан Полторак, заявил, что у Хомчака есть большой опыт на командных должностях и сможет улучшить качество выполнения боевых задач военными.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вооруженные силыХомчакГенштабармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Вооруженные силы
За минувшие сутки произошло 36 боевых столкновений с врагом – сводка
Под Запорожьем 20 оккупантов отказались воевать из-за наступления ВСУ – Генштаб
ВСУ наступают и закрепляются на Мелитопольском и Бердянском направлениях – Генштаб
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: