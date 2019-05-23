Люстрация Богдана: Минюст взялся проверять, нарушил ли Зеленский закон

Министерство юстиции просит Администрацию президента предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки предназначенных руководителей ведомства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Минюст хочет получить информацию про главе АП Андрея Богданп, его первого заместителя Сергея Трофимова, заместителей Юрия Костюка, Кирилла Тимошенко, Руслана Рябошапку, Вадима Пристайко.

"Сегодня направляю письмо в Администрацию Президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы Администрации Президента", – отметил Петухов.

Он отметил, что за проведение люстрационной проверки чиновника отвечает тот, кто его назначает.

Если требования Закона "Об очищении власти" не выполняются, окончательное решение принимает суд.

"Для проверки правильности выполнения Закона запрашиваем информацию о новых руководителях Администрации Президента", – объяснил Петухов.

Он утверждает, что "это абсолютно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики".

Заместитель министра обнародовал копию письма, направленного в АП.

В нем говорится, что Минюст отреагировал, в частности, на обращение СМИ и общественных организаций, которые сообщили, что глава АП Андрей Богдан может подпадать под люстрацию.

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Напомним: