Пленные моряки: Украина формирует арбитражный трибунал, рассмотрит каждое нарушение РФ

Украина формирует арбитражный суд, который перейдет к рассмотрению дела украинских пленных моряков по сути и будет рассматривать каждое нарушение и действие РФ.

Об этом сообщила директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, пишет Hromadske.

По словам Золотаревой, в споре Украины и России в отношении агрессии РФ в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела: одно в Москве о якобы незаконном пересечении границы украинскими военными, второе - в арбитражном трибунале о нарушении РФ иммунитета украинских кораблей в открытых водах.

"Теперь мы формируем арбитражный трибунал в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, который будет состоять из 5 арбитров, формируем его вместе с РФ и затем он перейдет к рассмотрению дела по существу, то есть уже будет рассматриваться отдельно каждое нарушение и каждое действие РФ", - сообщила представитель МИД Украины.

Золотарева добавила, что Международный трибунал четко определил, что военных действий со стороны украинцев не было, поэтому юрисдикция трибунала в большом споре по этому эпизоду есть.