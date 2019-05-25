Пленные моряки: Украина формирует арбитражный трибунал, рассмотрит каждое нарушение РФ
Украина формирует арбитражный суд, который перейдет к рассмотрению дела украинских пленных моряков по сути и будет рассматривать каждое нарушение и действие РФ.
Об этом сообщила директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, пишет Hromadske.
По словам Золотаревой, в споре Украины и России в отношении агрессии РФ в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела: одно в Москве о якобы незаконном пересечении границы украинскими военными, второе - в арбитражном трибунале о нарушении РФ иммунитета украинских кораблей в открытых водах.
"Теперь мы формируем арбитражный трибунал в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, который будет состоять из 5 арбитров, формируем его вместе с РФ и затем он перейдет к рассмотрению дела по существу, то есть уже будет рассматриваться отдельно каждое нарушение и каждое действие РФ", - сообщила представитель МИД Украины.
Золотарева добавила, что Международный трибунал четко определил, что военных действий со стороны украинцев не было, поэтому юрисдикция трибунала в большом споре по этому эпизоду есть.
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Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать
Напомним:
- 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.
- Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.
- В МИД РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить пленных украинских моряков, вместо этого заявив, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства ... последовательно отстаивать позицию РФ, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.