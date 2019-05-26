Матіос: Суд дозволив заарештувати 15 військових РФ за агресію біля Керченської протоки

Суд дозволив затримати 15 військових РФ у рамках кримінальної справи щодо захоплення Росією 24 українських моряків біля Керченської протоки.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"матеріали розслідування СБУ та військової прокуратури інциденту в Керченській протоці стали основою українського позову до Міжнародного трибуналу ООН, який 25.05.2019 зобов’язав РФ повернути кораблі та негайно випустити українських моряків", - написав він, додавши інфографіку про результати роботи прокуратури у провадженні щодо захоплення українських моряків.

Згідно з інформацією, у справі повідомлено про підозру військовослужбовцям РФ та судом надано дозвіл на затримання чотирьох генералів, адміралів РФ, дев’ятьох офіцерів і двох рядових російських військовослужбовців.

Також прокуратура оцінила вартість захопленого майна у 260 млн.грн

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