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Матіос: Суд дозволив заарештувати 15 військових РФ за агресію біля Керченської протоки

Неділя, 26 травня 2019, 02:09

Суд дозволив затримати 15 військових РФ у рамках кримінальної справи щодо захоплення Росією 24 українських моряків біля Керченської протоки.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"матеріали розслідування СБУ та військової прокуратури інциденту в Керченській протоці стали основою українського позову до Міжнародного трибуналу ООН, який 25.05.2019 зобов’язав РФ повернути кораблі та негайно випустити українських моряків", - написав він, додавши інфографіку про результати роботи прокуратури у провадженні щодо захоплення українських моряків.

Згідно з інформацією, у справі повідомлено про підозру військовослужбовцям РФ та судом надано дозвіл на затримання чотирьох генералів, адміралів РФ, дев’ятьох офіцерів і двох рядових російських військовослужбовців.

Також прокуратура оцінила вартість захопленого майна у 260 млн.грн

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Нагадаємо: 

  • 25 травня постійно діючий Трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія, зокрема зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.
  • Також трибунал погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.
  • У МЗС РФ не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити ув’язнених українських моряків, натомість заявивши, що  мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати позицію РФ, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".
  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Теми: полоненіпрокуратураРосіяКерченська протока
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