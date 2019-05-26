Матиос Суд разрешил арестовать 15 военных РФ за агрессию у Керченского пролива
Суд разрешил задержать 15 военных РФ в рамках уголовного дела о захвате Россией 24 украинских моряков у Керченского пролива.
Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Материалы расследования СБУ и военной прокуратуры инцидента в Керченском проливе стали основой украинского иска в Международный трибунал ООН, который 25.05.2019 обязал РФ вернуть корабли и немедленно выпустить украинских моряков", - написал он, добавив инфографику о результатах работы прокуратуры в производстве по захвату украинских моряков.
Согласно информации, в деле сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девяти офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.
Также прокуратура оценила стоимость захваченного имущества в 260 млн.грн.
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Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать
Напомним:
- 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.
- Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.
- В МИД РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить пленных украинских моряков, вместо этого заявив, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства ... последовательно отстаивать позицию РФ, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
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