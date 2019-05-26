Матиос Суд разрешил арестовать 15 военных РФ за агрессию у Керченского пролива

Суд разрешил задержать 15 военных РФ в рамках уголовного дела о захвате Россией 24 украинских моряков у Керченского пролива.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Материалы расследования СБУ и военной прокуратуры инцидента в Керченском проливе стали основой украинского иска в Международный трибунал ООН, который 25.05.2019 обязал РФ вернуть корабли и немедленно выпустить украинских моряков", - написал он, добавив инфографику о результатах работы прокуратуры в производстве по захвату украинских моряков.

Согласно информации, в деле сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девяти офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

Также прокуратура оценила стоимость захваченного имущества в 260 млн.грн.

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