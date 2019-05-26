Гройсман попросить ВР, щоб звільнили і продовжить роботу в "антикризовому режимі"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попросить Верховну Раду звільнити його з посади і продовжить роботу в "антикризовому режимі".

Про це Гройсман заявив в ефірі телеканалу ICTV ввечері 26 травня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Парламент має розглянути мою заяву про відставку, і я буду просити парламент задовольнити її. Після того, як парламент прийме мою відставку, Конституція і закони передбачають, що я продовжую працювати прем'єр-міністром до створення нового уряду, також продовжують працювати усі міністри", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи буде перебувати Гройсман та міністри у статусі в.о. до цього часу, прем'єр сказав: "Навіть у статусі в.о. після відставки ми продовжуємо працювати на своїх посадах".

Разом з тим він зазначив, що до відставки уряд працював у плановому режимі.

"Очевидно, що зараз ми переходимо в такий, я б сказав, антикризовий режим", - додав глава уряду.

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