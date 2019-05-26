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Гройсман попросить ВР, щоб звільнили і продовжить роботу в "антикризовому режимі"

Неділя, 26 травня 2019, 19:52
Гройсман попросить ВР, щоб звільнили і продовжить роботу в антикризовому режимі

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попросить Верховну Раду звільнити його з посади і продовжить роботу в "антикризовому режимі".

Про це Гройсман заявив в ефірі телеканалу ICTV ввечері 26 травня, пише "Інтерфакс-Україна". 

"Парламент має розглянути мою заяву про відставку, і я буду просити парламент задовольнити її. Після того, як парламент прийме мою відставку, Конституція і закони передбачають, що я продовжую працювати прем'єр-міністром до створення нового уряду, також продовжують працювати усі міністри", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи буде перебувати Гройсман та міністри у статусі в.о. до цього часу, прем'єр сказав: "Навіть у статусі в.о. після відставки ми продовжуємо працювати на своїх посадах".

Разом з тим він зазначив, що до відставки уряд працював у плановому режимі.

"Очевидно, що зараз ми переходимо в такий, я б сказав, антикризовий режим", - додав глава уряду.

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Нагадаємо, 

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
  • Того ж дня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку.
  • Також Гройсман заявив, що братиме участь у парламентських виборах, що відбудуться восени 2019 року.
  • Відповідно до закону про Кабінет міністрів, прем’єр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. ВР розглядає відставку глави уряду  не пізніше ніж на 10 день після надходження відповідної заяви, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.
  • Прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.

Теми: ГройсманКабінет міністрівВерховна Рада
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