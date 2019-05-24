Гройсман рассказал о партии, с которой пойдет на выборы

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал детали о партии, с которой он собирается участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю и хочу сформировать команду людей, которые имеют молодость, уже опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политсила будет называться "Украинская стратегия" и наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане", - отметил премьер.

Напомним: