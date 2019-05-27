Представник Зеленського і Парубій обмінялися колкощами в Раді

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук звинуватив керівництво парламенту у порушенні процедур при ухваленні законів і заявив, що цього більше не буде.

Спікер парламенту Андрій Парубій на погоджувальній раді дав представнику Володимира Зеленського слово попри "юридичну дилему".

"Один із депутатів подав до суду з приводу того, що представник президента не має права на виступ на погоджувальні раді. Суд прийняв рішення, але воно ще не вступило в дію, ще не дійшло в Верховну раду. Я думаю, що ніхто не буде заперечувати, якщо я надам слово представнику президента Руслану Стефанчуку", – сказав голова ВР.

Стефанчук зазначив, що ще немає рішення апеляційної інстанції, тож він має право на слово.

"Виступаючи перед Верховної Радою, президент звернувся з трьома пропозиціями: недоторканність депутатів, повернути процедуру незаконного збагачення, виборчий кодекс… Ми і надалі будемо просити сконцентруватися на цих трьох завданнях", – заявив він.

"Президент налаштований на конструктивну співпрацю з парламентом. Єдине, він дуже просив: ера якихось кулуарних домовленостей завершилася – все чітко, зрозуміло й прозоро. Він готовий підтримати будь-яку ініціативу парламенту за таких умов", – сказав Стефанчук.

Він заявив, що "що не пише управління про якість законопроекту, Верховна Рада все одно лобістськи протягує його."

"Демократія – це торжество процедур. Президент не підпише жодного закону, ухваленого з порушенням процедури. 10 разів ставити на голосування, кнопкодавство – такого більше не буде", – сказав представник Зеленського.

Парубій відповів: "Ми щоденно відчуваємо настрій президента на конструктивну роботу. І тоді, коли він назвав Верховну Раду чомусь російським словом ВРУ, і тоді, коли він зацитував мої слова, які не є правдою, і зараз, коли він звернувся до Верховної Ради з дуже принизливим і образливим зверненням".

"Я вважаю це неправильним. Він постійно хоче чомусь когось "зробити". І ще й закликає до того інших. З цим ми теж повинні щось вирішити", – обурився голова парламенту.

"Я вважаю, що інституції державні, особливо в час воєнних дій, повинні поважати один одного. Це повинно бути взаємно", – сказав він.

"Верховна Рада працює згідно зі своїм планом, згідно з законом. І ви коли попрацюєте тут деякий час – будете розуміти, що таке торжество процедур", – заявив Парубій

Він зауважив: "По виборчому кодексу величезна кількість людей у цій Раді провели титанічну роботу. Я – один із авторів цього кодексу, я провів 8 робочих груп, він був прийнятий першому читанні. Робоча група, де були зібрані найкращі фахівці України, працювала майже рік, тільки в березні закінчила свою роботу"

"З часом Ви зрозумієте, що для того, щоб підготувати якісний закон, треба не в одну ніч або зранку його кинути і вимагати рішення до вечора. Бо торжество процедур – це також і підготовка законодавчого акту", – сказав спікер.

"Я дуже сподіваюся, що, попрацювавши тут, Ви будете більш коректно і з більшою повагою ставитися до найвищого законодавчого органу України, як і новообраний президент Володимир Зеленський", – додав Парубій.

Нагадаємо: