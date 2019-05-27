Представитель Зеленского и Парубий обменялись колкостями в Раде

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук обвинил руководство парламента в нарушении процедур при принятии законов и заявил, что этого больше не будет.

Спикер парламента Андрей Парубий на согласительном совете дал представителю Владимира Зеленского слово, несмотря на "юридическую дилемму".

"Один из депутатов подал в суд по поводу того, что представитель президента не имеет права на выступление на согласительном совете. Суд принял решение, но оно еще не вступило в действие, еще не пришло в Верховную Раду. Я думаю, что никто не будет против, если ядам слово представителю президента Руслану Стефанчуку", – сказал глава ВР.

Стефанчук отметил, что еще нет решения апелляционной инстанции, так что он имеет право на слово.

"Выступая перед Верховной Радой, президент обратился с тремя предложениями: неприкосновенность депутатов, вернуть процедуру незаконного обогащения, избирательный кодекс... Мы и а дальнейшем будем просить сконцентрироваться на этих трех задачах", – заявил он.

"Президент настроен на конструктивное сотрудничество с парламентом. Единственное, он очень просил: эра каких-то кулуарных договоренностей завершилась – все четко, понятно и прозрачно. Он готов поддержать любую инициативу парламента при таких условиях", – сказал Стефанчук.

Он заявил, что "что не пишет управления о качестве законопроекта, Верховная Рада все равно лоббистски протягивает его".

"Демократия – это торжество процедур. Президент не подпишет ни одного закона, принятого с нарушением процедуры. 10 раз ставить на голосование, кнопкодавство – такого больше не будет", – сказал представитель Зеленского.

Парубий ответил: "Мы ежедневно чувствуем настрой президента на конструктивную работу. И тогда, когда он назвал Верховную Раду почему-то русским словом ВРУ, и тогда, когда он процитировал мои слова, которые не являются правдой, и сейчас, когда он обратился к Верховной Раде с очень унизительным и оскорбительным обращением".

"Я считаю это неправильным. Он постоянно хочет кого-то "сделать". И еще призывает к тому других. С этим мы тоже должны что-то решить", – возмутился глава парламента.

"Я считаю, что государственные институты, особенно во время военных действий, должны уважать друг друга. Это должно быть взаимно", – сказал он.

"Верховная Рада работает в соответствии со своим планом, в соответствии с законом. И вы, когда поработаете здесь некоторое время, – будете понимать, что такое торжество процедур", – заявил Парубий.

Он отметил: "По избирательному кодексу огромное количество людей в этой Раде провели титаническую работу. Я – один из авторов этого кодекса, я провел 8 рабочих групп, он был принят в первом чтении. Рабочая группа, где были собраны лучшие специалисты Украины, работала почти год, только в марте закончила свою работу".

"Со временем Вы поймете, что для того, чтобы подготовить качественный закон, надо не в одну ночь или утром его бросить и требовать решения до вечера. Ибо торжество процедур – это также и подготовка законодательного акта", – сказал спикер.

"Я очень надеюсь, что, поработав здесь, Вы будете более корректно и с большим уважением относиться к высшему законодательному органу Украины, как и новоизбранный президент Владимир Зеленский", – добавил Парубий.

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