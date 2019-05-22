Опублікували виборчий закон Зеленського, у нардепів є альтернатива

На сайті Верховної Ради опублікували президентський проект закону Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів.

Законопроект Володимира Зеленського №10319 пропонує проводити вибори за пропорційною виборчою системою із закритими партійними списками і знизити прохідний бар'єр до парламенту до 3%.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект пропонує скасувати мажоритарну систему, оскільки "на виборах в одномандатних виборчих округах поширеними є прямий та непрямий підкуп виборців, зловживання адміністративним ресурсом, спроби спотворення результатів народного волевиявлення".

Необхідність зниження прохідного бар'єру пояснюють тим, що "високий виборчий бар’єр перешкоджає оновленню політичних еліт та появі нових облич у парламенті".

"Погоджуючись із необхідністю впровадження на виборах народних депутатів пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками,… варто відзначити, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради та 60-денний строк для обрання нового складу парламенту не залишає шансів на впровадження цієї системи на позачергових виборах народних депутатів", - йдеться в пояснювальній записці.

Саме тому, на думку президента, ці вибори мають проводитись за пропорційною виборчою системою із закритими партійними списками.

"Її поєднання з невисоким виборчим бар’єром дасть змогу забезпечити оновлення політичних еліт, врахувати регіональні інтереси при формуванні державної політики, появу в парламенті нових партій, підвищення відповідальності партій за власні рішення та діяльність Уряду, сформованого представленими в парламенті партіями", - йдеться в пояснювальній записці.

Також на сайті Ради зареєстрований законопроект №10319-1 групи народних депутатів, який пропонує змінити виборчу систему на пропорційну з відкритими списками.

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