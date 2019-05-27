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Верховний суд відхилив позов до Зеленського щодо його указу про розпуск Ради

Понеділок, 27 травня 2019, 18:27
Верховний суд відхилив позов до Зеленського щодо його указу про розпуск Ради

Верховний суд 27 травня відмовив у відкритті провадження за позовом до президента Володимира Зеленського про визнання нечинним його указу про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів.

Про це пише у Facebook прес-служба суду.

Згідно з її повідомленням, причина відповідного рішення в тому, що розгляд такої справи відноситься до юрисдикції Конституційного суду.

"Верховний суд дійшов висновку, що за змістом положень ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституції України перевірка на предмет відповідності Конституції України всіх без винятку правових актів Верховної Ради України і Президента України належить до повноважень Конституційного суду України", - йдеться в заяві суду.

Там нагадали, що позивач обґрунтував свої позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Ради і призначення позачергових виборів парламенту порушує його права як виборця і як самовисуванця кандидатом у нардепи, а саме "перешкоджає його планам на відпочинок влітку та участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени".

У ВС пояснили, що Кодекс адміністративного судочинства регламентує порядок розгляду не всіх публічно-правових спорів, а лише тих, які виникають у результаті здійснення суб’єктом владних повноважень саме управлінських функцій і розгляд яких безпосередньо не віднесено до підсудності інших судів.

"У рішенні зазначено, що конституційний процес дострокового припинення повноважень ВРУ та участь у цьому процесі президента України не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції", - наголосили у Верховному суді.

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Нагадаємо:

  • Раніше до Верховного суду надійшли три позовні заяви про визнання незаконним указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.
  • 24 травня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.
  • Екс-кандидат у президенти та екс-радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк раніше заявляв, що його політична партія оскаржила указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради у Верховному Суді.
  • 21 травня Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • 24 травня стартувала парламентська кампанія.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийВерховний судсудВерховна Рада
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