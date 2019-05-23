Екс-кандидат у президенти каже, що оскаржив розпуск Ради
Екс-кандидат у президенти та екс-радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк заявляє, що його політична партія оскаржила указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.
Про це Данилюк написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, Громадянський рух "Спільна справа" подав скаргу до Верховного суду.
Указ президента Зеленського його колишній конкурент називає незаконним.
"Вибори мають відбуватись за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації, пане Зеленський. Не треба мати українців за дурнів, які не розуміють ваші договорняки", – написав Данилюк.
Водночас, за даними "Української правди", у Касаційний адміністративний суд, який входить до складу Верховного суду, позов "Спільної справи" наразі не надходив.
Нагадаємо:
- 21 травня Зеленський видав указ про розпуск Ради. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
- Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
- Він попросив проголосувати за внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
- Однак 22 травня Верховна Рада провалила законопроекти президента і навіть не внесла їх до порядку денного.
- Олександр Данилюк – колишній радник міністра оборони Валерія Гелетея і координатор громадського руху "Спільна справа". У 2014 році він із побратимами захоплював міністерства юстиції, енергетики та аграрної політики (з останнього їх вигнали). Данилюка було оголошено в розшук, після чого він покидав Україну.
- Данилюк був зареєстрований кандидатом у президенти на виборах 2019 року.