Екс-кандидат у президенти каже, що оскаржив розпуск Ради

Екс-кандидат у президенти та екс-радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк заявляє, що його політична партія оскаржила указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це Данилюк написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Громадянський рух "Спільна справа" подав скаргу до Верховного суду.

Указ президента Зеленського його колишній конкурент називає незаконним.

"Вибори мають відбуватись за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації, пане Зеленський. Не треба мати українців за дурнів, які не розуміють ваші договорняки", – написав Данилюк.

Водночас, за даними "Української правди", у Касаційний адміністративний суд, який входить до складу Верховного суду, позов "Спільної справи" наразі не надходив.

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