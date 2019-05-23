Екс-кандидат у президенти каже, що оскаржив розпуск Ради

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Четвер, 23 травня 2019, 11:56

Екс-кандидат у президенти та екс-радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк заявляє, що його політична партія оскаржила указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це Данилюк написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Громадянський рух "Спільна справа" подав скаргу до Верховного суду.

Указ президента Зеленського його колишній конкурент називає незаконним.

"Вибори мають відбуватись за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації, пане Зеленський. Не треба мати українців за дурнів, які не розуміють ваші договорняки", – написав Данилюк.

Водночас, за даними "Української правди", у Касаційний адміністративний суд, який входить до складу Верховного суду, позов "Спільної справи" наразі не надходив.

Нагадаємо:

  • 21 травня Зеленський видав указ про розпуск Ради. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
  • Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
  • Він попросив проголосувати за внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
  • Однак 22 травня Верховна Рада провалила законопроекти президента і навіть не внесла їх до порядку денного.
  • Олександр Данилюк – колишній радник міністра оборони Валерія Гелетея і координатор громадського руху "Спільна справа". У 2014 році він із побратимами захоплював міністерства юстиції, енергетики та аграрної політики (з останнього їх вигнали). Данилюка було оголошено в розшук, після чого він покидав Україну.
  • Данилюк був зареєстрований кандидатом у президенти на виборах 2019 року.

Українська правда

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