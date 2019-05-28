Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватись у коаліцію
Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партії "Слуга народу" "однозначно хотілося б взяти на себе одноосібну відповідальність". Якщо ж цього не вийде, партія буде розглядати пропозиції, які будуть відповідати її планам і програмі.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає LIGA.net.
За його словами, партія "Слуга народу" згодна створити коаліцію з політичними силами, готовими об'єднатися навколо ідей, а імена політиків їм не важливі.
"Для нас пріоритет не в прізвищах, фракціях, партіях і підходах, тому що ми ще не знаємо, хто буде в новому парламенті", - зазначив Стефанчук.
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Нагадаємо:
- Партія "Слуга народу" хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня.
- 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- Новообраний президент хотів переобрати Раду за дещо новими правилами – без мажоритарки, однак із закритими партійними списками, знизивши прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.
- Водночас народні депутати не підтримали законодавчі ініціативи Зеленського.
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