Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватись у коаліцію

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партії "Слуга народу" "однозначно хотілося б взяти на себе одноосібну відповідальність". Якщо ж цього не вийде, партія буде розглядати пропозиції, які будуть відповідати її планам і програмі.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає LIGA.net.

За його словами, партія "Слуга народу" згодна створити коаліцію з політичними силами, готовими об'єднатися навколо ідей, а імена політиків їм не важливі.

"Для нас пріоритет не в прізвищах, фракціях, партіях і підходах, тому що ми ще не знаємо, хто буде в новому парламенті", - зазначив Стефанчук.

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