Стефанчук рассказал, с кем партия "Слуга народа" готова объединяться в коалицию

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Вторник, 28 мая 2019, 01:08

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партии "Слуга народа" "однозначно хотелось бы взять на себя единоличную ответственность". Если же этого не получится, партия будет рассматривать предложения, которые будут соответствовать ее планам и программе.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает LIGA.net.

По его словам, партия "Слуга народа" согласна создать коалицию с политическими силами, готовыми объединиться вокруг идей, а имена политиков им не важны.

"Для нас приоритет не в фамилиях, фракциях, партиях и подходах, потому что мы еще не знаем, кто будет в новом парламенте", - отметил Стефанчук.

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Напомним:

  • Партия "Слуга народа" хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.
  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
  • В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского

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Темы: Зеленский Верховная Рада коалиция


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