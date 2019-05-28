Стефанчук рассказал, с кем партия "Слуга народа" готова объединяться в коалицию

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партии "Слуга народа" "однозначно хотелось бы взять на себя единоличную ответственность". Если же этого не получится, партия будет рассматривать предложения, которые будут соответствовать ее планам и программе.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает LIGA.net.

По его словам, партия "Слуга народа" согласна создать коалицию с политическими силами, готовыми объединиться вокруг идей, а имена политиков им не важны.

"Для нас приоритет не в фамилиях, фракциях, партиях и подходах, потому что мы еще не знаем, кто будет в новом парламенте", - отметил Стефанчук.

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Напомним: