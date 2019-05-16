Каплін дав Зеленському аргумент "зразу розпустити парламент"

Депутат Сергій Каплін повторно подав заяву про вихід із коаліції і стверджує, що коаліції не існує.

Про це він заявив із трибуни Верховної Ради під час розгляду постанов щодо дати інаугурації Володимира Зеленського як президента.

"Моя постанова говорить про те, що інаугурація нового президента має відбутися 19 числа", – сказав Каплін.

"Оскільки в іноземних урядовців, дипломатів є бажання бути присутніми на відкритті нової політичної епохи в Україні ми маємо зробити другий етап у Палаці Україна або на стадіоні "Олімпійський", – додав він.

На думку Капліна, "після цього, відразу, коли Зеленський вступить у свої конституційні права, він має розпустити парламент", бо "це вимога, передусім, народу".

"Розпустити, бо довіра до українського парламенту складає не більше 2%, бо 79% українців за результатами роботи парламенту опинилася за межею бідності, бо ми маємо найнижчу пенсію і зарплату в Європі, бо 12 мільйонів українців виїхали працювати за кордон…" – додав він.

Каплін заявив, що це – "один із найгірших українських парламентів".

Він також нагадав: "Три роки тому я з Олександром Сугоняком подали заяви про вихід із фракції БПП і коаліції "Європейська Україна". Ми були у судах, повигравали суди, але голова Верховної Ради не робить цього".

"Я заявляю: на сьогоднішній день у нас немає жодної коаліції! І на підтвердження своєї тези я повторно від нашого імені передаю голові Верховної Ради заяви про вихід із коаліції і БПП. У Вас, Зеленський, є право відразу розпустити парламент!".

Під час промови перед Капліном лежав зашморг, залишений попереднім оратором – позафракційним депутатом Віталієм Купрієм.

Купрій закликав "швидко допомогти нашому новообраному президенту змінити систему".

Він звинуватив спікера Андрія Парубія в брехні щодо призначення дати інаугурації ще 14 травня і затягуванні з цим.

"Якщо ми зараз не проголосуємо за те, що вимагає Володимир Зеленський – 19 число, то нас всіх чекають дуже неприємні часи. Може прийти третій Майдан – і буде нам всім дуже неприємно, ми всі тоді будемо відповідати за те, що зараз створимо" – заявив Купрій, поклавши на трибуну мотузку.

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